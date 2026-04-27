Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

PROPÓSITO. La Defensoría del Pueblo, ubicada en Balcarce 64, interviene “contra abusos de la administración y los poderes públicos.
Resumen para apurados
- Cuestionan a la Defensoría del Pueblo de Tucumán por un presupuesto de $10.000 millones, destinado en un 97% al pago de salarios para una planta de casi 800 empleados estatales.
- Con 60 cargos jerárquicos superpuestos, el organismo encargado de frenar abusos de poder enfrenta críticas por su ineficiencia en medio de un contexto de ajuste fiscal provincial.
- Esta denuncia podría forzar una reestructuración de la entidad, reflejando la creciente presión política por reducir el gasto público y optimizar las estructuras del Estado.
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