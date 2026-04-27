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Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Con un presupuesto de $10.000 millones, el 97% se destina a sueldos. Casi 800 empleados y 60 cargos jerárquicos que se superponen.

PROPÓSITO. La Defensoría del Pueblo, ubicada en Balcarce 64, interviene “contra abusos de la administración y los poderes públicos. PROPÓSITO. La Defensoría del Pueblo, ubicada en Balcarce 64, interviene “contra abusos de la administración y los poderes públicos.
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 16 Hs

Resumen para apurados

  • Cuestionan a la Defensoría del Pueblo de Tucumán por un presupuesto de $10.000 millones, destinado en un 97% al pago de salarios para una planta de casi 800 empleados estatales.
  • Con 60 cargos jerárquicos superpuestos, el organismo encargado de frenar abusos de poder enfrenta críticas por su ineficiencia en medio de un contexto de ajuste fiscal provincial.
  • Esta denuncia podría forzar una reestructuración de la entidad, reflejando la creciente presión política por reducir el gasto público y optimizar las estructuras del Estado.
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