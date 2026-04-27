El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

TRAYECTORIA. Eduardo “Lalo” Cobos ejerció como ómbudsman entre el 8 de marzo de 2021 y el 6 de marzo de este año.
Resumen para apurados
- Eduardo Cobos, exdefensor del Pueblo de Tucumán, desmintió las cifras de empleados difundidas sobre su gestión, asegurando que el presupuesto de la entidad es insuficiente.
- Tras concluir su mandato en marzo, Cobos explicó que la estructura del organismo se ajustó a recursos decrecientes y desestimó las versiones sobre un supuesto exceso de personal.
- La controversia reabre el debate sobre la transparencia y el financiamiento de los organismos de control en Tucumán, bajo un contexto de ajuste fiscal en la administración pública.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánYerba BuenaFernando Juri DeboDefensoría del Pueblo de TucumánAgustín FernándezEduardo “Lalo” Cobos
Lo más popular
Ranking notas premium