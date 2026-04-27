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El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

Opina que el presupuesto es insuficiente y afirma que fue mermando con los años.

TRAYECTORIA. Eduardo “Lalo” Cobos ejerció como ómbudsman entre el 8 de marzo de 2021 y el 6 de marzo de este año. TRAYECTORIA. Eduardo “Lalo” Cobos ejerció como ómbudsman entre el 8 de marzo de 2021 y el 6 de marzo de este año.
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Eduardo Cobos, exdefensor del Pueblo de Tucumán, desmintió las cifras de empleados difundidas sobre su gestión, asegurando que el presupuesto de la entidad es insuficiente.
  • Tras concluir su mandato en marzo, Cobos explicó que la estructura del organismo se ajustó a recursos decrecientes y desestimó las versiones sobre un supuesto exceso de personal.
  • La controversia reabre el debate sobre la transparencia y el financiamiento de los organismos de control en Tucumán, bajo un contexto de ajuste fiscal en la administración pública.
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