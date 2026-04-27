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Jaldo destacó el superávit de Tucumán y alertó por la caída de fondos nacionales

El gobernador afirmó que la provincia se mantiene entre las pocas con equilibrio fiscal, pero advirtió que entre enero y marzo dejaron de ingresar entre $25.000 y $30.000 millones por la baja del consumo y la coparticipación.

Jaldo destacó el superávit de Tucumán y alertó por la caída de fondos nacionales COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo informó que Tucumán perdió hasta $30.000 millones de coparticipación entre enero y marzo, pese a mantener equilibrio fiscal en un clima de alta tensión.
  • La merma de recursos se debe a la caída del consumo y su impacto en el IVA, sumado al menor acompañamiento del Gobierno nacional en sectores clave de la economía provincial.
  • El mandatario alertó que las provincias hoy sostienen áreas críticas como salud y educación, advirtiendo que la falta de reactivación económica pone en riesgo la estabilidad local.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo analizó el escenario económico actual y el vínculo entre las provincias y la Nación. Además, planteó que la relación atraviesa un momento de tensión y advirtió sobre el impacto de la caída de recursos nacionales en las finanzas locales.

“Hoy se está tensando la relación entre las provincias y la Nación producto de la situación económica”, sostuvo el mandatario en una entrevista concedida al programa Los Primeros, al tiempo que señaló que las políticas macroeconómicas todavía no logran reactivar el consumo ni la producción.

En ese contexto, Jaldo remarcó que Tucumán se encuentra entre las seis u ocho provincias del país que mantienen superávit fiscal. Sin embargo, aclaró que esa condición no la deja al margen de las dificultades. “Tucumán es una de las provincias con superávit, pero venimos perdiendo recursos todos los meses”, afirmó.

El gobernador detalló el impacto concreto de la merma en la coparticipación federal. Según precisó, entre enero y marzo la provincia dejó de percibir entre $25.000 y $30.000 millones, lo que equivale a unos $9.000 millones mensuales. “Son cifras que impactan fuerte”, enfatizó.

Jaldo explicó que esta caída está directamente vinculada a la retracción del consumo, que afecta la recaudación del IVA. A su vez, indicó que la reducción del acompañamiento del Gobierno nacional en áreas clave profundiza el escenario.

“Las variables macroeconómicas todavía no reactivan el consumo ni la producción”, insistió.

Por último, el mandatario puso el foco en el rol que vienen cumpliendo las provincias en el actual contexto. “Hoy las provincias estamos sosteniendo la salud y la educación pública en la Argentina”, concluyó.

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