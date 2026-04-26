San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán perdió ante Agropecuario en Carlos Casares por la Primera Nacional, al verse superado por el planteo físico y táctico propuesto por el equipo local hoy.
- En una jornada áspera, el equipo tucumano cayó en el estilo de juego del rival y sufrió una derrota incómoda. El encuentro expuso las dificultades de jugar en canchas complejas.
- Este resultado funciona como una advertencia sobre el rigor de la categoría. San Martín deberá capitalizar las enseñanzas del traspié para sostener su lucha por el ascenso.
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