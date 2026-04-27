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Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

El "Decano" tuvo un mejor rendimiento con relación a partidos anteriores, pero igual no le alcanzó para quedarse con los tres puntos.

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield FOTO Osvaldo Ripoll. LA GACETA.
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán mostró una clara mejoría con respecto a los anteriores compromisos, pero una desinteligencia defensiva sobre el final terminó dejándolo con las manos vacías.

Luis Ingolotti (5)

No tuvo intervenciones importantes, aunque tampoco cometió errores. Igualmente, se lo vio con menos confianza que en los partidos anteriores y no transmitió seguridad a sus compañeros.

Maximiliano Villa (4)

El punto más bajo de la defensa. Estuvo impreciso con la pelota, y el gol de Banfield llegó por su sector. En ataque no aportó demasiado.

Clever Ferreira (5)

Venía redondeando un muy buen partido, ganando de arriba y anticipando con criterio, pero otra vez tuvo una falla de coordinación con su compañero de zaga que derivó en el tanto rival.

Gastón Suso (5)

Estuvo muy sólido en el uno contra uno durante casi toda la noche. Firme, rudo y bien ubicado. Pero, al igual que Ferreira, queda marcado por la jugada del empate, que arruinó un trabajo que hasta ese momento era muy positivo.

Ignacio Galván (5)

Mostró sus dotes ofensivos como de costumbre, aunque no fue determinante. No pasó zozobras en defensa, contuvo bien su marca.

Renzo Tesuri (6)

Incansable por la banda derecha, conformó una buena sociedad con Godoy por ese sector. Además, dio la asistencia para el gol de Nicola.

Lautaro Godoy (6)

Fue la figura. Se hizo cargo de la conducción, siempre pidió la pelota. Fue importante también en la jugada del gol y colaboró a la hora de marcar. Probó varias veces con peligro desde fuera del área.

Leonel Vega (6)

En la faceta defensiva, jugó un gran encuentro. Recuperó una gran cantidad de pelotas, y además, se lo vio seguro controlando el balón.

Franco Nicola (5)

Aunque convirtió el gol, su rendimiento general fue errático. Estuvo muy impreciso en las entregas y tomó decisiones apresuradas en situaciones que pedían otra cosa. Eso sí, el sacrificio de siempre para presionar la salida rival no se negocia.

Nicolás Laméndola (6)

No arrancó bien pero levantó el nivel, Su gambeta y su desfachatez estuvieron presentes como casi siempre, y participó en la sucesión de pases que llevaron al tanto del “Decano”.

Leandro Díaz (4)

El “Loco” no tuvo su mejor noche. Falló las dos ocasiones claras que tuvo frente al arco. Su falta de puntería fue, en gran medida, la razón por la cual el partido llegó abierto al tramo final.

Ramiro Ruiz Rodríguez (-)

Entró para darle frescura al ataque pero se lo vio pasado de revoluciones. Chocó más de lo que jugó y no pudo desequilibrar en velocidad.

Alexis Segovia (-)

Mucha voluntad, poca claridad. Corrió a todos, pero no logró ser el nexo que el equipo necesitaba para liquidar el pleito de contraataque.

Ezequiel Ham (-)

Ingresó para “enfriar” el partido y fortalecer la zona media, pero se vio envuelto en el desconcierto general de los últimos minutos. No pudo darle la tenencia necesaria para alejar el peligro del área propia.

Javier Domínguez (-)

Ingresó en tiempo cumplido y prácticamente no participó.

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