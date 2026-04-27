Catalán cruzó a Jaldo: “Gobernador, deje de culpar a otros y hágase cargo del desastre”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, cuestionó al gobernador Osvaldo Jaldo por culpar a la Nación de la crisis provincial, exigiendo que asuma la responsabilidad del desastre.
- Catalán detalló que Tucumán recibió 41.500 millones en fondos nacionales, pero destina el 96% del presupuesto a sueldos, manteniendo una presión fiscal récord y alto gasto político.
- El cruce profundiza la tensión entre Milei y Jaldo. Catalán impulsa la Boleta Única y el fin de las PASO como vías para transparentar el sistema electoral y reducir el clientelismo.
El presidente de La Libertad Avanza Tucumán,Lisandro Catalán, salió al cruce del gobernador Osvaldo Jaldo luego de una entrevista que el mandatario provincial concedió a Los Primeros, donde atribuyó la crisis de la provincia al gobierno nacional. A través de un posteo en sus redes sociales titulado “LAS COSAS POR SU NOMBRE”, Catalán cuestionó con dureza las declaraciones oficiales y apuntó contra la gestión provincial.
En su mensaje, el dirigente libertario sostuvo que los dichos del gobernador reflejan “un nivel de irresponsabilidad difícil de justificar” y consideró que culpar a la Nación por la situación de Tucumán “es, como mínimo, faltar a la verdad”.
Catalán remarcó que, durante la gestión del presidente Javier Milei, Tucumán fue una de las provincias que más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibió, con un total de 41.500 millones de pesos entre 2024 y 2025. “Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la provincia”, afirmó.
En ese sentido, el referente opositor cuestionó el nivel de gasto político y aseguró que Tucumán “mantiene un esquema insostenible”, señalando que la Legislatura provincial absorbe casi el 4% del presupuesto, muy por encima del promedio nacional. También criticó el funcionamiento de organismos como la Defensoría del Pueblo y denunció la existencia de transferencias discrecionales a comunas que, según sostuvo, responden a una lógica de sostenimiento del poder político.
“El resultado es evidente: tucumanos viviendo en condiciones indignas”, expresó.
Asimismo, advirtió que el 96% del presupuesto provincial se destina al pago de sueldos, lo que —según indicó— impide cualquier tipo de inversión real o desarrollo. A esto sumó otro dato: Tucumán es la segunda provincia con mayor presión fiscal del país, lo que implica que “mientras el Estado gasta mal, los tucumanos pagan más impuestos que la mayoría de los argentinos”.
En el plano electoral, Catalán también rechazó las críticas del gobernador a la eliminación de las PASO impulsada por el oficialismo nacional. “La discusión es simple: el Estado no debe financiar las internas de los partidos políticos”, afirmó, al tiempo que calificó a las primarias como “un gasto innecesario”.
Por otra parte, cuestionó el sistema de acoples vigente en la provincia, al que definió como “un mecanismo que multiplica candidaturas, distorsiona la voluntad popular y sostiene estructuras clientelares”. En contraposición, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel promovida por el gobierno de Milei, al considerar que mejora la transparencia y la competencia electoral.
Finalmente, Catalán recordó que el oficialismo provincial había prometido avanzar con una reforma política que nunca se concretó y citó declaraciones del propio gobernador durante la apertura de sesiones legislativas.
“Gobernador, es momento de hacerse cargo del desastre que generaron”, concluyó.