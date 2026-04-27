Catalán cruzó a Jaldo: “Gobernador, deje de culpar a otros y hágase cargo del desastre”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán,Lisandro Catalán, salió al cruce del gobernador Osvaldo Jaldo luego de una entrevista que el mandatario provincial concedió a Los Primeros, donde atribuyó la crisis de la provincia al gobierno nacional. A través de un posteo en sus redes sociales titulado “LAS COSAS POR SU NOMBRE”, Catalán cuestionó con dureza las declaraciones oficiales y apuntó contra la gestión provincial.