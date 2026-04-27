Secciones
EconomíaNoticias económicas

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

El sondeo de Zentrix muestra una sociedad que ya no discute sobre variables macro, sino que vive una experiencia cotidiana de privación. El desgaste político de Milei se acelera.

MICRO. Gran parte de la sociedad tuvo que resignar gastos en ocio para ajustar el presupuesto. MICRO. Gran parte de la sociedad tuvo que resignar gastos en ocio para ajustar el presupuesto.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 14 Hs

Resumen para apurados

  • Según Zentrix, el 60,4% de los argentinos agota su sueldo el día 20 ante una inflación que supera los ingresos, generando un fuerte malestar social en todo el país este mes de mayo.
  • El 81,6% de los consultados recortó gastos básicos y de ocio. Existe una creciente brecha entre las estadísticas del INDEC y la percepción real de encarecimiento en los hogares.
  • La pérdida de poder adquisitivo erosiona la confianza en el Gobierno de Milei. El malestar económico, sumado a escándalos políticos, acelera la desaprobación de la gestión oficial.
Resumen generado con IA

A las puertas del quinto mes del año, los escándalos políticos no logran disipar el malestar que la sociedad alimenta por la falta de recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos. Los propios datos oficiales dan cuenta que el salario todavía no le puede ganar a la inflación y que, en las negociaciones paritarias, prevalece la idea de que las remuneraciones acompañen el ritmo de los precios al consumidor. Los datos sobre economía doméstica, canalizados en un sondeo de la consultora Zentrix, terminan de darle cuerpo concreto a ese malestar: el 81,6% de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio o consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más delicados, gastos básicos como alimentos, salud o servicios.

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario
Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

El ajuste, así, dejó de ser una discusión abstracta sobre variables macroeconómicas para convertirse en una experiencia cotidiana de privación, donde una parte importante de la sociedad ya no está recortando excedentes, sino aspectos centrales de su vida diaria. Sobre esa base material se monta buena parte del desgaste político que hoy exhibe la gestión del presidente Javier Milei: cuando el 86,6% siente que su salario no le gana a la inflación y el 60,4% afirma que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, la tolerancia social frente al ajuste empieza a depender cada vez más de la credibilidad del Gobierno, indica la consultora. Y ahí es donde las denuncias por corrupción adquieren un efecto mucho más corrosivo: no irrumpen sobre una sociedad estable, sino sobre hogares que ya vienen haciendo esfuerzos, resignando consumos y administrando privaciones. En ese contexto, la percepción de que el Gobierno podría estar reproduciendo prácticas asociadas a la misma “casta” que prometía combatir termina agravando la decepción y trasladándola al plano de la evaluación política, acota. “Por eso, la caída en la aprobación no parece responder a un único episodio, sino a la combinación entre malestar económico cotidiano y pérdida de autoridad moral, una mezcla que ayuda a explicar por qué la desaprobación viene creciendo sostenidamente desde febrero”, explica.

El termómetro oficial

En otro tramo del sondeo, Zentrix remarca la sensación social respecto del termómetro oficial. En abril, la distancia entre la economía que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la economía que viven los hogares volvió a ampliarse. El 70,3% de los consultados considera que el dato oficial de inflación no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, un salto importante respecto de enero, cuando esa mirada alcanzaba al 56,4%, el valor más bajo de la serie. No se trata sólo de una discusión sobre metodología o sobre cómo se construye un índice: lo que aparece es una crisis de validación social del dato público. Cuando la inflación oficial deja de coincidir con la sensación cotidiana de encarecimiento, el problema deja de ser estadístico y pasa a ser político, porque se debilita la confianza en una de las referencias centrales con las que el Gobierno busca reforzar el debate económico. Esa desconfianza encuentra una explicación concreta en el bolsillo. Según Zentrix, el 86,6% afirma que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de toda la serie reciente, por encima del 74,7% de enero y del 83,9% de marzo. Ahí está el núcleo del problema: la sociedad no compara el dato oficial con una abstracción, sino con el resultado material que deja en la vida diaria. La inflación ya no se mide en decimales, sino en cuánto dura el ingreso, cuánto margen queda después de pagar lo básico y hasta qué fecha del mes se puede sostener el consumo habitual. Por eso, cuando el índice baja, pero el salario sigue sin recomponer poder de compra, el dato pierde capacidad de persuadir. El número oficial puede ordenar la macro, pero si no corrige la experiencia real del hogar, deja de ser creíble para una mayoría social, considera la consultora.

Dólar e inflación: ¿qué pasará en lo que queda del año, según las proyecciones de los especialistas?

Dólar e inflación: ¿qué pasará en lo que queda del año, según las proyecciones de los especialistas?

El punto se vuelve todavía más delicado porque esa desconfianza no aparece aislada, sino en una sociedad que ya viene recortando gastos y ajustando hábitos de consumo. En informes anteriores, Zentrix ya había mostrado que el deterioro de los ingresos empujaban a los hogares a una lógica cada vez más defensiva. En abril, esa tendencia no se revierte: el 60,4% dice que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes. “En ese contexto, el dato del Indec deja de funcionar como una herramienta de representación de la realidad y empieza a leerse, para una parte creciente de la sociedad, como una cifra que no captura el verdadero ritmo al que se encarece la vida. La brecha, entonces, no es sólo entre inflación oficial e inflación percibida, sino entre la narrativa económica del Gobierno y la experiencia concreta de los hogares”, finaliza el reporte privado.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosInflaciónArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero
2

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario
3

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental
4

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield
5

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
2

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
3

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
4

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos
5

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos

Más Noticias
Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Gabriela Sabatini

Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Gabriela Sabatini

El café tucumano, cada vez más cerca de ser el primero de origen argentino

El café tucumano, cada vez más cerca de ser el primero de origen argentino

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de U$S 100.000 a 20 años

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de U$S 100.000 a 20 años

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Comentarios