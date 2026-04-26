Opinión› COLUMNA PREVISIONAL La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos El sistema previsional argentino garantiza un ingreso en la etapa pasiva, pero no asegura mantener el nivel de vida que se tenía durante la actividad laboral. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL FOTO TOMADA DE TRTESPANOL.COM Por María Inés Salvatierra Hace 1 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InflaciónCrisis económicaJubilación Tamaño texto Comentarios Lo más popular Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1 Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico Ranking notas premium Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer