Caso Lebbos: el fiscal pidió prisión perpetua para Soto y desistió de la acusación contra Kaleñuk

El relato del Ministerio Público buscó dar sentido a dos décadas de impunidad, recordando que ya existen nueve condenas firmes por el encubrimiento institucional que rodeó la causa. No obstante, el fiscal enfocó su alegato en la autoría material, intentando demostrar que el círculo se cierra sobre Soto. Para Sale, está probado que Paulina y su ex pareja terminaron la noche de su desaparición en la vivienda de este último, donde se habría producido el desenlace fatal. Esta reconstrucción es la pieza central de la fiscalía, pero constituye apenas una propuesta de verdad que el tribunal podría desestimar si considera que los testimonios y las pericias no ofrecen la certeza jurídica necesaria para una condena de tal magnitud. Según Sale, en distintos vehículos, Paulina luego de haber estado en un boliche de El Abasto y Soto tras salir de su trabajo en la zona del casino, convergieron en el departamento del acusado donde luego de una pelea, motivada aparentemente por celos, Soto la mató ahorcándola.