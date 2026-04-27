Caso Lebbos: el fiscal pidió prisión perpetua para Soto y desistió de la acusación contra Kaleñuk

Resumen para apurados
- El fiscal Carlos Sale pidió prisión perpetua para César Soto por el homicidio de Paulina Lebbos en 2006 en Tucumán, tras desistir de la acusación contra Sergio Kaleñuk.
- Tras 20 años de investigación, la fiscalía sostiene que Soto estranguló a Lebbos tras una pelea. El desistimiento sobre Kaleñuk se debe a la falta de pruebas en esta instancia.
- El tribunal dictará sentencia mañana para determinar si condena a Soto o lo absuelve, lo que marcaría el cierre judicial de uno de los casos más impunes de la provincia.
Después de veinte años de una instrucción accidentada y plagada de sospechas, el fiscal Carlos Sale, en un duro alegato, solicitó la pena de prisión perpetua para César Soto, ex pareja de Paulina Lebbos, y sostuvo la hipótesis de que la mató por estrangulamiento manual en la madrugada del 26 de febrero de 2006. Sin embargo, la última palabra la tendrá el tribunal, que en su sentencia podría convalidar este pedido o, por el contrario, dictar la absolución de Soto si considera que las pruebas recolectadas no alcanzan para romper el estado de inocencia.
La plataforma fáctica que presentó Sale ante los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica se centró en lo que él consideró una naturaleza violenta del imputado. El fiscal reconstruyó un escenario donde Soto, valiéndose de una supuesta superioridad física y un historial de agresividad documentado por los testimonios de las hermanas de Paulina, habría atacado a la joven en su domicilio de calle Estados Unidos al 1.200. Según la visión de la fiscalía, incidentes previos de Soto con Alberto Lebbos y con el hijo del "Gordo" González funcionan como antecedentes que dan verosimilitud a un ataque mortal signado por la alevosía
Al mismo tiempo, en un giro que redefine el mapa de responsabilidades de este debate, el fiscal Sale decidió desistir de la acusación contra Sergio Kaleñuk. Al argumentar orfandad probatoria, el representante del Ministerio Público admitió que no existen elementos suficientes para vincular al hijo de Alberto, el fallecido ex secretario privado de José Alperovich con el homicidio o el posterior descarte del cuerpo. Esta decisión técnica de la fiscalía deja a Soto como el único blanco de la pretensión punitiva estatal en este juicio, aunque la validez de este señalamiento exclusivo será examinada por los magistrados, quienes tienen la potestad de disentir con la interpretación fiscal sobre el valor de las evidencias presentadas.
El relato del Ministerio Público buscó dar sentido a dos décadas de impunidad, recordando que ya existen nueve condenas firmes por el encubrimiento institucional que rodeó la causa. No obstante, el fiscal enfocó su alegato en la autoría material, intentando demostrar que el círculo se cierra sobre Soto. Para Sale, está probado que Paulina y su ex pareja terminaron la noche de su desaparición en la vivienda de este último, donde se habría producido el desenlace fatal. Esta reconstrucción es la pieza central de la fiscalía, pero constituye apenas una propuesta de verdad que el tribunal podría desestimar si considera que los testimonios y las pericias no ofrecen la certeza jurídica necesaria para una condena de tal magnitud. Según Sale, en distintos vehículos, Paulina luego de haber estado en un boliche de El Abasto y Soto tras salir de su trabajo en la zona del casino, convergieron en el departamento del acusado donde luego de una pelea, motivada aparentemente por celos, Soto la mató ahorcándola.
La jornada de alegatos puso de manifiesto la estrategia de una fiscalía que decidió apostar todo a la figura del homicidio vincular, dejando atrás las hipótesis que involucraban a los llamados "hijos del poder" por falta de sustento técnico en esta instancia. Al solicitar la perpetua para Soto bajo el cargo de homicidio agravado por la alevosía, Sale apeló a la gravedad de los hechos y al sufrimiento de la familia Lebbos, pero lo hizo desde su rol de parte acusadora. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de cuestionar cada uno de estos puntos, subrayando que las dudas que han persistido durante veinte años podrían ser motivo suficiente para una sentencia absolutoria.
La reconstrucción de la muerte por asfixia y el relato de la violencia de género son, por el momento, argumentos en pugna que aguardan el veredicto definitivo de los jueces para transformarse, o no, en una verdad judicial sellada.
Con el pedido de pena máxima sobre la mesa, la causa entra en su etapa de mayor suspenso. El tribunal deberá ahora analizar si el perfil violento descrito por los testigos y las pruebas circunstanciales son suficientes para condenar a un hombre a pasar el resto de su vida en prisión por un crimen ocurrido hace dos décadas. La expectativa de la fiscalía es alta, pero el desenlace final depende exclusivamente de la deliberación de los jueces, quienes podrían considerar que la cadena de pruebas sigue teniendo eslabones débiles que impidan llegar a una condena.
El veredicto, previsto para el martes 28 de abril, será el que finalmente determine si la visión del fiscal Carlos Sale es real o si el caso Lebbos suma un nuevo capítulo de incertidumbre.