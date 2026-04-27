La hora de la verdad: comienzan los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos

ALBERTO LEBBOS DURANTE EL JUICIO
Resumen para apurados
- Hoy inician los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, donde fiscalía y defensa darán sus conclusiones finales antes de dictarse la sentencia.
- La etapa llega tras finalizar la producción de pruebas, con testimonios clave de Alberto Lebbos en un caso que involucra denuncias de encubrimiento y poder político provincial.
- El fallo sentará un precedente judicial en Argentina respecto a la impunidad, dada la relevancia de los imputados y la larga lucha de la familia por obtener justicia.
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