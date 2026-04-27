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La hora de la verdad: comienzan los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos

La fiscalía y los defensores expondrán las conclusiones finales antes de que se conozca la sentencia.

ALBERTO LEBBOS DURANTE EL JUICIO ALBERTO LEBBOS DURANTE EL JUICIO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hoy inician los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, donde fiscalía y defensa darán sus conclusiones finales antes de dictarse la sentencia.
  • La etapa llega tras finalizar la producción de pruebas, con testimonios clave de Alberto Lebbos en un caso que involucra denuncias de encubrimiento y poder político provincial.
  • El fallo sentará un precedente judicial en Argentina respecto a la impunidad, dada la relevancia de los imputados y la larga lucha de la familia por obtener justicia.
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Temas José AlperovichTucumánPaulina LebbosCarlos AlbacaEduardo Di LellaSergio KaleñukCaso Paulina LebbosCésar Soto
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