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Debate oral

Caso Paulina Lebbos: tres testigos con problemas de memoria, la pista de la Maternidad y el fantasma del falso testimonio

Terminaron las declaraciones en la causa y la próxima semana podría comenzar los alegatos.

El testigo Rojas declara ante el Tribunal. El testigo Rojas declara ante el Tribunal.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Concluyeron las declaraciones en el juicio por el caso Paulina Lebbos en Tucumán, donde tres testigos mostraron falta de memoria, acercando el proceso a la etapa de alegatos.
  • La pista de la Maternidad centró la atención mientras el Tribunal advirtió sobre posibles falsos testimonios tras las evasivas de los comparecientes durante el debate oral.
  • Los alegatos de la próxima semana definirán el rumbo de esta causa emblemática en Tucumán, marcada por sospechas de encubrimiento y la búsqueda de justicia de la familia Lebbos.
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