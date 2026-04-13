Caso Paulina Lebbos: tres testigos con problemas de memoria, la pista de la Maternidad y el fantasma del falso testimonio

El testigo Rojas declara ante el Tribunal.
Resumen para apurados
- Concluyeron las declaraciones en el juicio por el caso Paulina Lebbos en Tucumán, donde tres testigos mostraron falta de memoria, acercando el proceso a la etapa de alegatos.
- La pista de la Maternidad centró la atención mientras el Tribunal advirtió sobre posibles falsos testimonios tras las evasivas de los comparecientes durante el debate oral.
- Los alegatos de la próxima semana definirán el rumbo de esta causa emblemática en Tucumán, marcada por sospechas de encubrimiento y la búsqueda de justicia de la familia Lebbos.
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