Caso Paulina: Alberto Lebbos respaldó el pedido de perpetua para César Soto y denunció “impunidad estructural”

Ante la presna, Lebbos sostuvo que las pruebas contra Soto son “contundentes” y afirmó no tener dudas sobre su responsabilidad en el homicidio de su hija. “Coincido plenamente con la acusación. César Soto es el homicida y tiene que ser condenado a cadena perpetua”, expresó. Incluso recordó que, desde el inicio de la investigación, lo señaló como principal sospechoso: “Yo mismo lo llevé a la Brigada de Investigaciones para que declare”.