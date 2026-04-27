Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

La falta de recambio

Uno de los puntos más honestos de la conferencia fue la referencia al banco de suplentes y las alternativas de juego. “No tenemos mucho para cambiar. Ustedes ven que los cambios que hacemos a veces nos cuestan; nos cuesta cambiar a los jugadores que arrancan a jugar”, explicó el DT, dejando entrever que la brecha de rendimiento entre titulares y suplentes es una preocupación vigente.