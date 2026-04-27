Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Tras la igualdad de Atlético Tucumán en el Monumental, Julio César Falcioni brindó su análisis sobre el presente del equipo. Con un tono reflexivo, el "Emperador" lamentó la incapacidad de su plantel para cerrar los partidos que domina y fue autocrítico respecto a las variantes con las que cuenta actualmente.
La falta de recambio
Uno de los puntos más honestos de la conferencia fue la referencia al banco de suplentes y las alternativas de juego. “No tenemos mucho para cambiar. Ustedes ven que los cambios que hacemos a veces nos cuestan; nos cuesta cambiar a los jugadores que arrancan a jugar”, explicó el DT, dejando entrever que la brecha de rendimiento entre titulares y suplentes es una preocupación vigente.
Superioridad sin definición
Pese al resultado, Falcioni consideró que el trámite del encuentro favoreció al "Decano", aunque volvió a fallar en la estocada final. “No quiero ser agresivo, pero creo que fuimos superiores al rival, creamos varias ocasiones de gol y manejamos bien la pelota, pero no pudimos definirlo”, señaló.
El entrenador detalló que buscó soluciones en el complemento, aunque no dieron el rédito esperado. “Creímos que jugando por afuera, con velocidad y frescura, lo íbamos a complicar al rival, pero no lo pudimos hacer. Cuando el rival no nos había comprometido nunca, nos empatan el partido”, explicó.
Errores que cuestan puntos
Para Falcioni, el déficit de Atlético se resume en la falta de contundencia en ambas áreas. “Nos cuesta definirlo, nos cuesta asegurarlo y a veces, en algún error, nos facturan. Ese es el gran problema que tenemos”, sentenció el técnico.
Sin embargo, no todo fue negativo en su balance. El DT destacó la consolidación de algunos proyectos del club: “El equipo va agarrando una sintonía de intención de juego. Hoy jugaron dos jóvenes como Vega (Leonel) y Godoy (Lautaro) que lo hicieron muy bien. Estamos buscando y conociendo algunos jugadores para tener el recambio que necesitamos”, concluyó.