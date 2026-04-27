Secciones
DeportesFútbol

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

El entrenador analizó con crudeza el trámite del partido y fue autocrítico respecto a las variantes con las que dispuso en el 1-1 con Banfield.

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Hace 1 Hs

Tras la igualdad de Atlético Tucumán en el Monumental, Julio César Falcioni brindó su análisis sobre el presente del equipo. Con un tono reflexivo, el "Emperador" lamentó la incapacidad de su plantel para cerrar los partidos que domina y fue autocrítico respecto a las variantes con las que cuenta actualmente.

La falta de recambio

Uno de los puntos más honestos de la conferencia fue la referencia al banco de suplentes y las alternativas de juego. “No tenemos mucho para cambiar. Ustedes ven que los cambios que hacemos a veces nos cuestan; nos cuesta cambiar a los jugadores que arrancan a jugar”, explicó el DT, dejando entrever que la brecha de rendimiento entre titulares y suplentes es una preocupación vigente.

Superioridad sin definición

Pese al resultado, Falcioni consideró que el trámite del encuentro favoreció al "Decano", aunque volvió a fallar en la estocada final. “No quiero ser agresivo, pero creo que fuimos superiores al rival, creamos varias ocasiones de gol y manejamos bien la pelota, pero no pudimos definirlo”, señaló.

El entrenador detalló que buscó soluciones en el complemento, aunque no dieron el rédito esperado. “Creímos que jugando por afuera, con velocidad y frescura, lo íbamos a complicar al rival, pero no lo pudimos hacer. Cuando el rival no nos había comprometido nunca, nos empatan el partido”, explicó.

Errores que cuestan puntos

Para Falcioni, el déficit de Atlético se resume en la falta de contundencia en ambas áreas. “Nos cuesta definirlo, nos cuesta asegurarlo y a veces, en algún error, nos facturan. Ese es el gran problema que tenemos”, sentenció el técnico.

Sin embargo, no todo fue negativo en su balance. El DT destacó la consolidación de algunos proyectos del club: “El equipo va agarrando una sintonía de intención de juego. Hoy jugaron dos jóvenes como Vega (Leonel) y Godoy (Lautaro) que lo hicieron muy bien. Estamos buscando y conociendo algunos jugadores para tener el recambio que necesitamos”, concluyó.

Temas Julio César Falcioni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El especial tiene nombres fuertes y promesa de emoción en el turf local
1

El especial tiene nombres fuertes y promesa de emoción en el turf local

Teen takeovers: el fenómeno juvenil que preocupa a ciudades de EE. UU.
2

"Teen takeovers": el fenómeno juvenil que preocupa a ciudades de EE. UU.

¿Querés estudiar en una universidad de EE.UU.? Así podés postularte gratis
3

¿Querés estudiar en una universidad de EE.UU.? Así podés postularte gratis

El francés de Tucumán se destaca: el Lola Mora y la UNT, dos de nueve con sello Argentina Francófona
4

El francés de Tucumán se destaca: el Lola Mora y la UNT, dos de nueve con sello Argentina Francófona

La fuerte caída del consumo genera problemas en los alquileres: Hay muchos vendedores, pero pocos profesionales
5

La fuerte caída del consumo genera problemas en los alquileres: "Hay muchos vendedores, pero pocos profesionales"

Ranking notas premium
“Nos convierten poco, pero debemos ser más precisos”: la autocrítica de “Fosa” Ferreyra en San Martín
1

“Nos convierten poco, pero debemos ser más precisos”: la autocrítica de “Fosa” Ferreyra en San Martín

Matías Orlando, tras el bajón de Tarucas: “No cambiamos nuestra forma de trabajar”
2

Matías Orlando, tras el bajón de Tarucas: “No cambiamos nuestra forma de trabajar”

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo importa ganar
3

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo importa ganar

Las pantallas que podrían ser medicina para el cerebro
4

Las pantallas que podrían ser medicina para el cerebro

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
5

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

Más Noticias
Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Atlético Tucumán mostró otra cara, pero no le alcanzó para ganar

Atlético Tucumán mostró otra cara, pero no le alcanzó para ganar

Feria del Libro: una cita a ciegas, un premio Nobel y un debate útil

Feria del Libro: una cita a ciegas, un premio Nobel y un debate útil

En un día secuestraron 260 kilos de cocaína en Tucumán

En un día secuestraron 260 kilos de cocaína en Tucumán

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido

Recuerdos fotográficos: la esquina de San Martín y Muñecas, entre los 60 y los 80

Recuerdos fotográficos: la esquina de San Martín y Muñecas, entre los 60 y los 80

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo importa ganar

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo importa ganar

Las pantallas que podrían ser medicina para el cerebro

Las pantallas que podrían ser medicina para el cerebro

Comentarios