Secciones
Política

Lebbos se reunió con el ministro de Justicia Mahiques: ¿qué le pidió?

Causas impunes paralizadas y el desamparo de las víctimas.

CON EL MINISTRO. Lebbos fue acompañado por familiares de víctimas de la impunidad. CON EL MINISTRO. Lebbos fue acompañado por familiares de víctimas de la impunidad.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Alberto Lebbos se reunió esta semana con el ministro Juan Bautista Mahiques en Buenos Aires para denunciar la parálisis de causas judiciales y la impunidad en Tucumán.
  • Junto a familiares de víctimas, Lebbos entregó pruebas sobre violaciones a los derechos humanos y solicitó veedurías nacionales ante la inacción del Ministerio Público tucumano.
  • El pedido busca reformar el Código Penal para que delitos de funcionarios sean imprescriptibles y asegurar presupuesto para leyes de protección a víctimas y testigos en la provincia.
Resumen generado con IA

Alberto Lebbos, el padre de Paulina, se reunió esta semana con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, acompañado por otros miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. 

En el encuentro, Lebbos entregó documentación de lo que él considera “una grave y sistemática violación a los Derechos Humanos” de parte de Ministerio Público Fiscal de Tucumán y solicitó que se ordene una compulsa y veeduría por parte del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (Pronalci) a fin de poner luz sobre las causas paralizadas. 

Funcionarios públicos

Los familiares de víctimas además plantearon la necesidad de incluir en la reforma del Código Penal el agravamiento de las penas cometidas por funcionarios públicos. 

Se solicitó que los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función sean declarados imprescriptibles y que los culpables, “tal como sucede con los condenados por delitos de lesa humanidad, pierdan sus beneficios jubilatorios”. 

Caso Lebbos: un técnico admitió que pudo cometer errores en las pericias telefónicas

Caso Lebbos: un técnico admitió que pudo cometer errores en las pericias telefónicas

Lebbos también solicitó que se gestione ante el Gobierno de la Provincia de Tucumán “presupuestos adecuados para la eficaz aplicación de las leyes provinciales 7.867, de asistencia a víctimas del delito, y 7.860, de protección de testigos”. Consideró además especialmente necesario que se dé importante difusión a estas normas, para que las personas sepan cuáles son los derechos que las amparan.

Temas Caso Paulina Lebbos Paulina LebbosAlberto LebbosJuan Bautista Mahiques
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones
1

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios
2

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo
3

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200
4

La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió
5

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González
6

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Más Noticias
Propofol y fentanilo: profesionales tucumanos advierten sobre el uso indebido de anestésicos

Propofol y fentanilo: profesionales tucumanos advierten sobre el uso indebido de anestésicos

Buscan que sea interprovincial el estudio de cuencas hídricas para revenir, mitigar y alertar futuras inundaciones

Buscan que sea interprovincial el estudio de cuencas hídricas para revenir, mitigar y alertar futuras inundaciones

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200

La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Comentarios