Lebbos se reunió con el ministro de Justicia Mahiques: ¿qué le pidió?

Lebbos también solicitó que se gestione ante el Gobierno de la Provincia de Tucumán “presupuestos adecuados para la eficaz aplicación de las leyes provinciales 7.867, de asistencia a víctimas del delito, y 7.860, de protección de testigos”. Consideró además especialmente necesario que se dé importante difusión a estas normas, para que las personas sepan cuáles son los derechos que las amparan.