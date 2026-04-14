El 27 de abril se presentarán los alegatos en el juicio por la muerte de Paulina Lebbos

El juicio oral por el crimen de Paulina, se inició el pasado 3 de marzo ante el Tribunal de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, y marca un hito judicial tras dos décadas de impunidad y múltiples procesos por encubrimiento, con condenadas a altos mandos policiales, un ex secretario de Seguridad e incluso un fiscal. En este caso, el tribunal, integrado por los magistrados Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica, tiene la responsabilidad de juzgar a los dos imputados en esta instancia: Soto, ex pareja de la víctima y padre de su hija, acusado de homicidio calificado, y Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto, el fallecido secretario privado del ex gobernador José Alperovich, imputado por encubrimiento agravado. Durante las doce audiencias, la fiscalía, representada por Sale, buscó pruebas para sostener la hipótesis de que Paulina fue asesinada en la madrugada del 26 de febrero de 2006 en la vivienda de Soto tras una violenta discusión, contando luego con la colaboración de Kaleñuk para el traslado y ocultamiento del cuerpo en la zona de Tapia, a la vera de la ruta 341.