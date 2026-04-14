El 27 de abril se presentarán los alegatos en el juicio por la muerte de Paulina Lebbos

Resumen para apurados
- El Tribunal de Tucumán fijó para el 27 de abril los alegatos en el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos, tras dos décadas de impunidad en la causa.
- La etapa probatoria incluyó la lectura de 220 pericias y testimonios de 50 personas, exponiendo contradicciones y posibles maniobras de encubrimiento policial durante la investigación.
- El cierre del juicio representa un hito judicial en Argentina. El fallo, esperado para fines de abril, determinará la responsabilidad de los acusados en un caso de gran impacto social.
Fueron cuatro horas y no se pudo terminar. Durante ese tiempo la secretaria del Tribunal que lleva adelante el juicio por la muerte de Paulina Lebbos, Nazareth Rodríguez Ponce de León leyó 170 pruebas requeridas tanto por el fiscal Carlos Sale como por los defensores Roque Araujo, de César Soto, y Patricio Char y Candela Álamo, de Sergio Kaleñuk. Se trata del material que les servirá para exponer los alegatos finales de un caso que lleva 20 años impune. No hubo casi descanso. Verbalmente se expusieron pericias médicas, bioquímicas, cruces de teléfonos, informes autópsicos, testimoniales, dosajes, mensajes de texto, organigramas, croquis, y todo el material recolectado a lo largo de estos años. Y así y todo, no terminaron. Son en total 220 pruebas, por lo que su incorporación continuará el jueves.
El juicio oral por el crimen de Paulina, se inició el pasado 3 de marzo ante el Tribunal de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, y marca un hito judicial tras dos décadas de impunidad y múltiples procesos por encubrimiento, con condenadas a altos mandos policiales, un ex secretario de Seguridad e incluso un fiscal. En este caso, el tribunal, integrado por los magistrados Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica, tiene la responsabilidad de juzgar a los dos imputados en esta instancia: Soto, ex pareja de la víctima y padre de su hija, acusado de homicidio calificado, y Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto, el fallecido secretario privado del ex gobernador José Alperovich, imputado por encubrimiento agravado. Durante las doce audiencias, la fiscalía, representada por Sale, buscó pruebas para sostener la hipótesis de que Paulina fue asesinada en la madrugada del 26 de febrero de 2006 en la vivienda de Soto tras una violenta discusión, contando luego con la colaboración de Kaleñuk para el traslado y ocultamiento del cuerpo en la zona de Tapia, a la vera de la ruta 341.
A lo largo del debate, las defensas mantuvieron una postura de rechazo a las imputaciones y sus asistidos, por ahora, se limitaron a declarar su inocencia sin responder interrogatorios. Uno de los ejes centrales de las audiencias fue la revisión de los testimonios de más de 50 personas, donde se evidenciaron profundas contradicciones y el persistente fantasma del falso testimonio y de posibles encubrimientos de procesos anteriores. Testigos clave, como el ex sargento Raúl Roberto Rojas, jefe de seguridad de la Maternidad en 2006, fueron conducidos por la fuerza pública ante el estrado debido a su reticencia a declarar, alegando problemas de memoria que obstaculizaron el esclarecimiento de la "pista de la Maternidad", referida a presuntos avistamientos de la joven con vida días después de su desaparición.
La etapa testimonial concluyó dejando al descubierto la compleja trama de manipulaciones policiales y judiciales que afectaron la causa desde su inicio. El tribunal debió confrontar las actas del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) con las declaraciones actuales de ex efectivos que desmintieron sus propios registros de hace 20 años, lo que refuerza la sospecha de maniobras de desvío de la investigación original. Pero hasta aquí no parece que hubiera pruebas contundentes para condenar a los imputados, aunque el fiscal Sale tiene la convicción de que ellos fueron los autores de los delitos.
Con la finalización de las declaraciones y la incorporación de las pericias técnicas de comunicaciones y registros telefónicos, el proceso entra en su etapa culminante. El jueves terminará de incorporarse las pruebas. Luego, a pedido de Sale, las partes tendrán una semana para preparar sus alegatos, los que serán presentados el 27 de abril. Se espera que esa semana se conozca también el fallo.