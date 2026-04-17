El rompecabezas de Paulina Lebbos: 41 testigos y 220 pruebas antes de la última palabra

CÉSAR SOTO. Está acusado de haber asesinado a Paulina, su ex pareja. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Resumen para apurados
- El juicio por el crimen de Paulina Lebbos en Tucumán entra en su fase final; el 27 de abril iniciarán los alegatos contra César Soto previo al dictado de la sentencia definitiva.
- Luego de finalizar la etapa de recolección de pruebas, el fiscal y las defensas expondrán sus conclusiones sobre el asesinato de la joven, cuya investigación inició en 2006.
- Este veredicto representa un hito en la lucha contra la impunidad en Tucumán, tras años de reclamos sociales y denuncias por irregularidades e influencia política en el caso.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas José AlperovichTucumánPaulina LebbosCarlos AlbacaAlberto LebbosTapiaEduardo Di LellaSergio Kaleñuk
Lo más popular