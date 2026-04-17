Secciones
Seguridad

El rompecabezas de Paulina Lebbos: 41 testigos y 220 pruebas antes de la última palabra

El 27 de abril el fiscal y los defensores darán sus conclusiones, antes de que los jueces dicten el fallo.

CÉSAR SOTO. Está acusado de haber asesinado a Paulina, su ex pareja. CÉSAR SOTO. Está acusado de haber asesinado a Paulina, su ex pareja. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El juicio por el crimen de Paulina Lebbos en Tucumán entra en su fase final; el 27 de abril iniciarán los alegatos contra César Soto previo al dictado de la sentencia definitiva.
  • Luego de finalizar la etapa de recolección de pruebas, el fiscal y las defensas expondrán sus conclusiones sobre el asesinato de la joven, cuya investigación inició en 2006.
  • Este veredicto representa un hito en la lucha contra la impunidad en Tucumán, tras años de reclamos sociales y denuncias por irregularidades e influencia política en el caso.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas José AlperovichTucumánPaulina LebbosCarlos AlbacaAlberto LebbosTapiaEduardo Di LellaSergio Kaleñuk
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”
1

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora
2

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión
3

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones
4

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas
5

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo
6

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Más Noticias
Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Buscaban a un prófugo y encontraron un fusil de alto poder y droga en Tafí Viejo

Buscaban a un prófugo y encontraron un fusil de alto poder y droga en Tafí Viejo

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

Crimen del arquitecto: el acusado de matar a “Vica” Monteros será sometido a una pericia psiquiátrica

Crimen del arquitecto: el acusado de matar a “Vica” Monteros será sometido a una pericia psiquiátrica

Comentarios