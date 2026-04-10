Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Ante la mirada de los jueces Luis Morales Lezica, Gustavo Romagnoli y Fabián Fradejas, el jefe de la parcialidad de Atlético Tucumán aportó una cuota de aspereza y realidad de calle al recinto. González, quien recordó sus días combinando la política con el liderazgo de la tribuna, no dudó en señalar la cercanía que había con el poder de turno. “A Kaleñuk lo conocí porque era dirigente de Atlético y nos daban entradas los días de los partidos; a los 10 hermanos nos daban unas 120 entradas y después nosotros la repartíamos”, relató el testigo. Antes había afirmado que para la época del crimen, él vivía de un plan social que le había hecho dar el ex gobernador Julio Miranda, además de ganarse la vida vendiendo diarios. González incluso recordó que Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, el fallecido secretario privado del ex gobernador José Alperovich, intervino durante un incidente que tuvo la barra en Formosa, y que finalmente se terminó resolviendo.