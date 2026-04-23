Crimen en el country: la defensa insiste con la "emoción violenta" para evitar la perpetua

El relato del "accidente" y la laguna mental

Al indagar sobre los recuerdos de Figueroa, la psiquiatra señaló que él siempre se refirió al hecho como un "accidente". El acusado le relató que esa noche estaba somnoliento y vestido, y que tras una discusión en el baño donde Mercedes le habría dicho: "Me voy a pasarla bien" (o palabras similares), él sufrió una pérdida de memoria. "Ahí no recuerda. Eso es todo lo que él recordó", testificó Flores, añadiendo que Figueroa presentaba "cronodisnecia", una alteración que lo llevaba a hablar de Mercedes en tiempo presente ("ella estudia en la Católica") meses después de su fallecimiento.