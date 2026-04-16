Crimen en el country: qué revelaron los psicólogos que evaluaron a Figueroa tras el asesinato
Expertos del Poder Judicial detallaron el perfil psicológico de José Figueroa, describiendo un estado de "nublamiento" emocional gatillado por una frase de su esposa que conectó con carencias afectivas y falta de reconocimiento en su infancia.
FOTO LA GACETA
Resumen para apurados
- Expertos del Poder Judicial de Salta revelaron el perfil psicológico de José Figueroa tras asesinar a su esposa, destacando un nublamiento emocional gatillado por una frase.
- La evaluación detalla que el detonante conectó con carencias afectivas y falta de reconocimiento en su infancia, factores que explican su estado mental al momento del crimen.
- Estos peritajes son determinantes para el proceso judicial en curso, ya que definen la comprensión de la conducta del acusado y su responsabilidad penal ante la justicia de Salta.
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