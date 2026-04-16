Secciones
Seguridad

Crimen en el country: qué revelaron los psicólogos que evaluaron a Figueroa tras el asesinato

Expertos del Poder Judicial detallaron el perfil psicológico de José Figueroa, describiendo un estado de "nublamiento" emocional gatillado por una frase de su esposa que conectó con carencias afectivas y falta de reconocimiento en su infancia.

FOTO LA GACETA FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos del Poder Judicial de Salta revelaron el perfil psicológico de José Figueroa tras asesinar a su esposa, destacando un nublamiento emocional gatillado por una frase.
  • La evaluación detalla que el detonante conectó con carencias afectivas y falta de reconocimiento en su infancia, factores que explican su estado mental al momento del crimen.
  • Estos peritajes son determinantes para el proceso judicial en curso, ya que definen la comprensión de la conducta del acusado y su responsabilidad penal ante la justicia de Salta.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas SaltaCrimen en el country de Salta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas
1

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano
2

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?
3

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar
4

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima
5

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
6

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Más Noticias
Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Ataque en un partido de hockey infantil: las mujeres señaladas ya habrían hostigado a la víctima

Ataque en un partido de hockey infantil: las mujeres señaladas ya habrían hostigado a la víctima

Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán

Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán

Amenazas de tiroteos en escuelas: crece la preocupación en distintas provincias

Amenazas de tiroteos en escuelas: crece la preocupación en distintas provincias

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Comentarios