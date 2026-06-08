Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

El dirigente libertario fundó la compañía GenTech en 1998. Según contó en un reportaje con Forbes, cuando tenía 22 años un profesor de educación física le recomendó consumir proteínas y aminoácidos, pero se encontró con que en Argentina no existían. Fue así que decidió meterse en el rubro. Comenzó con la importación de siete suplementos dietarios y, para el 2020, ya tenía una planta donde fabricaba más de 80 productos.