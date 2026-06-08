La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Resumen para apurados
- La Cámara Federal de Tucumán ratificó la cautelar que frena la candidatura de Sergio Pagani como rector de la UNT, obligando a modificar el cronograma electoral interno.
- Los jueces rechazaron el pedido de nulidad de la universidad, manteniendo firme la suspensión de la postulación tras una intensa puja política y judicial en el rectorado.
- La resolución deja el futuro del proceso electoral y de la conducción institucional en manos de la propia UNT, que deberá redefinir sus plazos y candidaturas clave.
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Temas Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de TucumánFernando PoviñaCámara Federal de Apelaciones de TucumánSergio Pagani
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