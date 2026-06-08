Resolución

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

La mayoría de los vocales rechazó el planteo de nulidad de la Universidad, mantuvo vigente la medida que frenó la candidatura del rector y ordenó adecuar el cronograma electoral

El Rectorado de la UNT es escenario de una puja electoral.
El Rectorado de la UNT es escenario de una puja electoral.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Tucumán ratificó la cautelar que frena la candidatura de Sergio Pagani como rector de la UNT, obligando a modificar el cronograma electoral interno.
  • Los jueces rechazaron el pedido de nulidad de la universidad, manteniendo firme la suspensión de la postulación tras una intensa puja política y judicial en el rectorado.
  • La resolución deja el futuro del proceso electoral y de la conducción institucional en manos de la propia UNT, que deberá redefinir sus plazos y candidaturas clave.
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