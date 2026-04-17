Crimen en el country: dos psiquiatras coinciden en que Figueroa “era consciente de sus actos”

El 4 de agosto de 2023, la paz del exclusivo country El Tipal se quebró para siempre con el crimen de Mercedes Kvedaras. Sin embargo, la reconstrucción de lo sucedido aquel día no solo depende de las huellas físicas, sino de los rastros invisibles en la psiquis de su esposo y único acusado, José Eduardo Figueroa. En una de las jornadas más determinantes del juicio por homicidio doblemente calificado, la ciencia forense tomó la palabra para desarticular la estrategia del silencio y la frialdad que el imputado ha mantenido desde el inicio del proceso.