Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Para Cristian Amado, que lleva años recorriendo esos caminos, la principal transformación ocurrió en la manera de mirar el circuito. “Lo que cambió fue la forma en que muchos miramos el circuito. Antes era una bajada más; ahora tiene otra carga. De todas formas, materialmente no veo diferencias. La montaña sigue siendo la misma. Las bajadas son rápidas y una sola maniobra puede derivar en un accidente. Lo que pasó con ese niño fue una desgracia”, sostiene.