“Salta es una sociedad machista”: la frase del acusado por el crimen en el country y el informe cuestionado
Durante la audiencia, Figueroa intentó justificar su conducta al afirmar que “Salta es una sociedad machista”, donde —según sostuvo— la infidelidad masculina es tolerada, a diferencia de la femenina.
José Figueroa. LA GACETA
Resumen para apurados
- José Figueroa, acusado del femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta, justificó sus actos ante la justicia alegando que vive en una sociedad machista que tolera la infidelidad masculina.
- El juicio reveló que el informe socioambiental fue parcial al basarse solo en el entorno del imputado, omitiendo el contexto de violencia denunciado por la familia de la víctima.
- El caso cuestiona la falta de perspectiva de género en los peritajes judiciales y marca un precedente sobre cómo la justicia evalúa el perfil de los acusados por violencia de género.
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