"Solía dormir en otra cama": el informe social que reveló el perfil de la mujer asesinada en el country
Un informe socio-ambiental conjunto, basado en entrevistas a personas del entorno de la pareja, describe un vínculo marcado por el control y los celos. Según las peritos, Mercedes Kvedaras ya había comunicado a su familia una "decisión definitiva" de separarse y "tenía un proyecto de vida".
Resumen para apurados
- Un informe socio-ambiental reveló el perfil de Mercedes Kvedaras, asesinada por su pareja en un country de Salta tras decidir separarse debido al control y celos que padecía.
- Las peritos detallaron un vínculo marcado por la violencia psicológica. La víctima ya dormía en otra cama y había comunicado a su familia un proyecto de vida lejos del agresor.
- Este informe es clave para desarmar la fachada del entorno familiar y entender el ciclo de violencia previo al femicidio, impactando en el avance de la causa judicial en Salta.
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