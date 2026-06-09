El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc

Las obras “revelan la preocupación central que, poco después, daría lugar a la creación del Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) en 1960 por François Morellet, Joël Stein, Horacio García Rossi, Jean-Pierre Yvaral, Francisco Sobrino y yo mismo: la necesidad de analizar nuestra posición como jóvenes artistas en una sociedad que imponía reglas y limitaciones a la práctica artística”, añadió Le Parc. “Es una pena que no sea aún más conocido, debido a la importancia de su obra, especialmente en cuanto al desarrollo del arte de instalación a lo largo de los años”, afirma la comisaria de la exposición, Ravaglia. “Hoy se habla mucho de arte inmersivo, interactivo, y Le Parc fue uno de los artistas que estableció las bases de cómo se concibe el arte en relación directa con el espectador”, añade la italiana. (AFP)