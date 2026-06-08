El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

Resumen para apurados
- El Partido Justicialista de Tucumán reemplazó a su apoderada Ana Escobedo por Pedro Cruz, abogado del legislador Sergio Mansilla, desatando diversas especulaciones políticas.
- El cambio se produce al sustituir a Escobedo, vinculada al vicegobernador de la provincia, por un letrado cercano a Mansilla, un hombre clave dentro del oficialismo tucumano.
- Esta designación altera el equilibrio de poder interno en el PJ local y abre interrogantes sobre el armado de listas y las estrategias electorales de cara al futuro político.
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