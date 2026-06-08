Qué decisión tomó la CD de San Martín con Andrés Yllana después del empate con Quilmes

Resumen para apurados
- La comisión directiva de San Martín de Tucumán evalúa la continuidad del DT Andrés Yllana tras el empate ante Quilmes por la falta de resultados y el bajo rendimiento.
- El cuestionamiento surge por el flojo desempeño del equipo en La Ciudadela, lo que generó el descontento de los hinchas y abrió dudas sobre la permanencia del ciclo técnico.
- Las próximas horas serán clave para definir si Yllana sigue al frente del plantel en la Primera Nacional o si la dirigencia opta por rescindir su contrato de manera anticipada.
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