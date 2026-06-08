DeportesSan Martín de Tucumán

Qué decisión tomó la CD de San Martín con Andrés Yllana después del empate con Quilmes

La falta de resultados y las dudas que dejó el rendimiento del equipo en La Ciudadela volvieron a instalar interrogantes sobre el ciclo del entrenador.

DESCONTENTO. Los hinchas expresan su malestar mientras el DT se dirige a la zona de vestuarios.
DESCONTENTO. Los hinchas expresan su malestar mientras el DT se dirige a la zona de vestuarios. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La comisión directiva de San Martín de Tucumán evalúa la continuidad del DT Andrés Yllana tras el empate ante Quilmes por la falta de resultados y el bajo rendimiento.
  • El cuestionamiento surge por el flojo desempeño del equipo en La Ciudadela, lo que generó el descontento de los hinchas y abrió dudas sobre la permanencia del ciclo técnico.
  • Las próximas horas serán clave para definir si Yllana sigue al frente del plantel en la Primera Nacional o si la dirigencia opta por rescindir su contrato de manera anticipada.
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