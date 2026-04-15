Secciones
Seguridad

Crimen en el country: denuncian hostigamiento a Figueroa en la cárcel y amenazas de muerte contra un perito

Ante estos hechos, la defensa del imputado solicitó la intervención inmediata del tribunal para garantizar la integridad del acusado y el cese de las intimidaciones externas

Figueroa con su defensa FOTO LA GACETA Figueroa con su defensa FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta 15 Abril 2026

Resumen para apurados

  • La defensa de Figueroa denunció hostigamiento carcelario y amenazas de muerte contra un perito en Salta, solicitando intervención judicial para garantizar la seguridad del acusado.
  • El pedido surge tras intimidaciones externas que buscan condicionar el proceso por el crimen en el country. La defensa busca frenar ataques para asegurar un juicio justo y seguro.
  • Este conflicto evidencia fallas de seguridad en causas de alto perfil y podría demorar el avance del juicio si el tribunal no logra frenar las presiones sobre peritos y detenidos.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas SaltaCrimen en el country de Salta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿La Generación Z es menos inteligente? Qué dice un estudio sobre su rendimiento en pruebas cognitivas
1

¿La Generación Z es menos inteligente? Qué dice un estudio sobre su rendimiento en pruebas cognitivas

Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse
2

Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore
3

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia
4

Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia

La vigencia absoluta después de los 70
5

La vigencia absoluta después de los 70

Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman
6

Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman

Más Noticias
Tolerancia cero contra las amenazas de tiroteo: Jaldo autorizó aprehensiones y expulsiones de estudiantes

Tolerancia cero contra las amenazas de tiroteo: Jaldo autorizó aprehensiones y expulsiones de estudiantes

Investigan a los autores e instigadores de las amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: “No es una broma, es delito”

Investigan a los autores e instigadores de las amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: “No es una broma, es delito”

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Comentarios