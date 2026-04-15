Crimen en el country: denuncian hostigamiento a Figueroa en la cárcel y amenazas de muerte contra un perito

Figueroa con su defensa FOTO LA GACETA
Resumen para apurados
- La defensa de Figueroa denunció hostigamiento carcelario y amenazas de muerte contra un perito en Salta, solicitando intervención judicial para garantizar la seguridad del acusado.
- El pedido surge tras intimidaciones externas que buscan condicionar el proceso por el crimen en el country. La defensa busca frenar ataques para asegurar un juicio justo y seguro.
- Este conflicto evidencia fallas de seguridad en causas de alto perfil y podría demorar el avance del juicio si el tribunal no logra frenar las presiones sobre peritos y detenidos.
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