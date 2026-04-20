Secciones
Seguridad

"Siento que te quiero matar": los violentos chats que vaticinaron el crimen en el country

Durante una audiencia de tres horas en la Sala de Grandes Juicios, los abogados Jorge Ovejero y Juan Casabella Dávalos reconstruyeron la antesala del crimen a través de los mensajes de José Figueroa con Mercedes Kvedaras.

Siento que te quiero matar: los violentos chats que vaticinaron el crimen en el country "Siento que te quiero matar": los violentos chats que vaticinaron el crimen en el country
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Salta, abogados revelaron chats violentos donde José Figueroa amenazaba a Mercedes Kvedaras antes de asesinarla en un country, exponiendo la premeditación del femicidio.
  • Durante una audiencia de tres horas, se reconstruyó el hostigamiento previo mediante mensajes digitales. Peritos confirmaron que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos.
  • Estas pruebas destruyen la fachada de 'esposo perfecto' y son determinantes para la condena, remarcando la importancia de la evidencia digital en casos de violencia de género.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas SaltaCrimen en el country de Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“No es capaz de pedir perdón: la hermana de la mujer asesinada en el country rompió el silencio y desarmó la fachada del esposo perfecto

“No es capaz de pedir perdón": la hermana de la mujer asesinada en el country rompió el silencio y desarmó la fachada del "esposo perfecto"

Crimen en el country: lo que descubrió una perito detrás de la funda del celular de Mercedes Kvedaras

Crimen en el country: lo que descubrió una perito detrás de la funda del celular de Mercedes Kvedaras

Crimen en el country: polémica por un médico que cambió su versión y un perito sin habilitación

Crimen en el country: polémica por un médico que cambió su versión y un perito sin habilitación

Crimen en el country: dos psiquiatras coinciden en que Figueroa “era consciente de sus actos”

Crimen en el country: dos psiquiatras coinciden en que Figueroa “era consciente de sus actos”

Un pool escolar fuera de lo común: el relato que expuso el comportamiento inusual de Figueroa minutos antes del crimen en el country

Un "pool escolar" fuera de lo común: el relato que expuso el comportamiento inusual de Figueroa minutos antes del crimen en el country

Lo más popular
De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni
1

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos
2

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes
3

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico
4

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico
5

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error
3

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Casas que flotan, torres imposibles y dos paisajes entrelazados: los Valles y la ciudad
4

Casas que flotan, torres imposibles y dos paisajes entrelazados: los Valles y la ciudad

Los cinco ejes de la obra que modernizará la Terminal de Ómnibus de Tucumán
5

Los cinco ejes de la obra que modernizará la Terminal de Ómnibus de Tucumán

Más Noticias
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Alarma en la Escuela Comercio N°1: un alumno ingresó con una navaja y se activó el protocolo de seguridad

Alarma en la Escuela Comercio N°1: un alumno ingresó con una navaja y se activó el protocolo de seguridad

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

Amenazas de tiroteo: “Los operativos policiales continuarán en las escuelas”

Amenazas de tiroteo: “Los operativos policiales continuarán en las escuelas”

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Comentarios