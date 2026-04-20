"Siento que te quiero matar": los violentos chats que vaticinaron el crimen en el country
Durante una audiencia de tres horas en la Sala de Grandes Juicios, los abogados Jorge Ovejero y Juan Casabella Dávalos reconstruyeron la antesala del crimen a través de los mensajes de José Figueroa con Mercedes Kvedaras.
"Siento que te quiero matar": los violentos chats que vaticinaron el crimen en el country
Resumen para apurados
- En Salta, abogados revelaron chats violentos donde José Figueroa amenazaba a Mercedes Kvedaras antes de asesinarla en un country, exponiendo la premeditación del femicidio.
- Durante una audiencia de tres horas, se reconstruyó el hostigamiento previo mediante mensajes digitales. Peritos confirmaron que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos.
- Estas pruebas destruyen la fachada de 'esposo perfecto' y son determinantes para la condena, remarcando la importancia de la evidencia digital en casos de violencia de género.
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