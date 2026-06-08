UNT: el Consejo Superior se encamina a una nueva postergación de la elección de rector

Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT analizará este martes en Tucumán la postergación de la elección de rector ante la incertidumbre judicial sobre la postulación de Sergio Pagani.
- La decisión surge tras recientes fallos de la Cámara Federal que no lograron despejar las dudas sobre la validez de la candidatura del actual rector interino de la institución.
- Una nueva prórroga mantendría la parálisis institucional en la universidad y obligará a redefinir el cronograma electoral en medio de una creciente tensión política interna.
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