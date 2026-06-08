Política

UNT: el Consejo Superior se encamina a una nueva postergación de la elección de rector

Las recientes resoluciones de la Cámara Federal no despejaron la incertidumbre sobre la candidatura de Sergio Pagani. Mañana, el Consejo Superior analizará el futuro de la Asamblea Universitaria.

UNT. Mañana, el Consejo Superior analizará el futuro de la Asamblea Universitaria.
UNT. Mañana, el Consejo Superior analizará el futuro de la Asamblea Universitaria. ARCHIVO/LA GACETA
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Superior de la UNT analizará este martes en Tucumán la postergación de la elección de rector ante la incertidumbre judicial sobre la postulación de Sergio Pagani.
  • La decisión surge tras recientes fallos de la Cámara Federal que no lograron despejar las dudas sobre la validez de la candidatura del actual rector interino de la institución.
  • Una nueva prórroga mantendría la parálisis institucional en la universidad y obligará a redefinir el cronograma electoral en medio de una creciente tensión política interna.
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