Política

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

La comisión de Transporte se reunió, pero “no hubo avances concretos”, señaló el edil bussista Terán de Zavalía. El PJ aún no reúne los números.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aplazó el debate para aumentar el boleto de colectivo al no lograr dictamen en la Comisión de Transporte por falta de consenso.
  • La parálisis se dio tras una reunión de comisión sin avances concretos, donde el oficialismo del PJ aún no logra reunir los votos necesarios para aprobar la suba de tarifas.
  • Esta postergación dilata la resolución de la crisis del transporte público en la ciudad, manteniendo en incertidumbre tanto a las empresas del sector como a los usuarios.
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