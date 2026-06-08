Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aplazó el debate para aumentar el boleto de colectivo al no lograr dictamen en la Comisión de Transporte por falta de consenso.
- La parálisis se dio tras una reunión de comisión sin avances concretos, donde el oficialismo del PJ aún no logra reunir los votos necesarios para aprobar la suba de tarifas.
- Esta postergación dilata la resolución de la crisis del transporte público en la ciudad, manteniendo en incertidumbre tanto a las empresas del sector como a los usuarios.
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