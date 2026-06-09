Seguridad tras la muerte de Benjamín Olariaga: lo que ocurre en otros senderos de la UNT

La muerte de Benjamín Olariaga el pasado 7 de mayo en una senda de Horco Molle reabrió el debate sobre la seguridad en los espacios naturales que cada fin de semana reciben a cientos de deportistas y visitantes. Pero no todos los senderos que atraviesan el pedemonte funcionan bajo las mismas condiciones.
Mientras algunos recorridos son utilizados de manera informal por ciclistas, corredores y caminantes, otros forman parte de circuitos habilitados que cuentan con cartelería, controles periódicos y asistencia ante emergencias.
Rodolfo Salinas, director del Parque Sierra de San Javier, explicó que los senderos de uso público bajo la órbita del organismo son exclusivamente para caminatas y trekking. Entre ellos mencionó Puerta del Cielo, la Cascada del Río Noque, Puesto Viejo, el Funicular y otros recorridos que permanecen abiertos bajo supervisión de guardaparques.
“El parque no tiene ningún circuito para hacer mountain bike”, remarcó.
El especialista detalló que cada sendero habilitado cuenta con señalización informativa y es evaluado de manera permanente para determinar si las condiciones permiten su utilización. “Siempre evaluamos el estado de los senderos. Si llueve, si están barrosos o si hay algo que pueda obstruir el paso, se cierran”, explicó.
La asistencia ante emergencias es otro de los aspectos que distingue a los circuitos habilitados. Salinas indicó que, ante un accidente, intervienen guardaparques, personal policial y servicios de emergencia de acuerdo con la zona donde ocurra el incidente.
En la parte sur colaboran Bomberos y Policía de Yerba Buena. En el sector norte participan Bomberos y Policía de Tafí Viejo. Los heridos son trasladados hasta los accesos donde pueden ser asistidos por el Sistema Provincial de Salud.
Los accidentes, sin embargo, existen incluso en espacios regulados.
Cuatro incidentes
De acuerdo con los registros del Parque Sierra de San Javier, durante los primeros seis meses del año se produjeron cuatro incidentes que requirieron la intervención del servicio de emergencias 107. Tres ocurrieron en el sector de Horco Molle y Puerta del Cielo, mientras que otro se registró en la Cascada del río Noque.
Las situaciones estuvieron vinculadas principalmente con caídas y lesiones sufridas durante los recorridos.
Salinas también señaló que uno de los principales desafíos actuales es el ingreso de personas fuera de los horarios habilitados y por sectores no autorizados. “Cada vez es más gente la que intenta ingresar de noche”, advirtió.
Además de los senderos para caminantes, el director mencionó la existencia de un recorrido conocido como Circuito Seguro, utilizado habitualmente por ciclistas. Se encuentra fuera de la propiedad universitaria y conecta la zona cercana a la avenida Perón con el sector de El Quemado y el río Anta Yacu.
Según explicó, ese trayecto cuenta con recorridos periódicos de personal policial y de seguridad municipal.