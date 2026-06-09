Un millón de adioses para despedir al Indio Solari

La conmoción social por el deceso trascendió las fronteras y fue tema desarrollado en los principales diarios de habla castellana de iberoamérica. Así, El País de España lo definió como “una de las últimas leyendas del rock argentino” y publicó el artículo “Indio Solari, el único héroe”, firmado por Carlos Manuel Álvarez, quien lo identificó como “un mago mestizo, un simbolista desajustado, y escucharlo consiste en celebrar que algo en vos habrá empezado a asustarte”. En el diario homónomo de Uruguay (sin vínculo electoral) salió una nota de Belén Forment titulado “Cuando no había nada, tenía a Patricio Rey”; al tiempo que el montevideano La Diaria lo calificó de “poeta de masas y cabeza de la expresión rockera más popular de la región”. Según el diario paraguayo Última Hora “fue un músico para el pueblo”, y para el chileno La Tercera reunió en su figura “misticismo y argentinidad pura”. La noticia apareció además en Folha de San Pablo, O Globo, The Washington Post, The Seattle Times y la revista musical Billboard, entre muchos otros medios.