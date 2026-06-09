EspectáculosFamosos

Un millón de adioses para despedir al Indio Solari

Ayer a la mañana terminó el velatorio público del músico fallecido a los 77 años. No se sabe dónde ni cuándo inhumarán sus restos. Las letras.

TRIBUTOS. Camisetas, banderas y flores a los pies del féretro con los restos del Indio Solari en el estadio Gatica.
TRIBUTOS. Camisetas, banderas y flores a los pies del féretro con los restos del Indio Solari en el estadio Gatica.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 5 Hs

“Que su música no pare nunca más”. Con esta frase, la familia de Carlos Indio Solari anunció el final de la despedida pública al músico fallecido el viernes, en el estadio “José María Gatica” de Avellaneda, luego de casi 20 horas de peregrinaje ante su féretro cerrado. Se calcula que un millón de personas rindieron en persona su último homenaje, aunque los tributos se repitieron en todo el país y seguirán en cada concierto donde se evoque su obra.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, se publicó en la cuenta oficial de Instagram del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, se reconoció acerca de un desafío que se realizó exitosamente, sin ningún incidente.

En la extensa fila de más de ocho kilómetros para entrar al lugar del velorio, las canciones de Los Redondos se escucharon sin pausa; mientras que en la puerta de salida las escenas de llanto se sucedieron constantemente. Frente al cajón quedaron cientos de remeras, banderas y flores arrojadas por sus seguidores. Madres, Familiares e Hijos de Plaza de Mayo le rindieron un tributo especial.

TIERNO GESTO. Viru, la viuda del músico, consuela a una joven fan. TIERNO GESTO. Viru, la viuda del músico, consuela a una joven fan.

La emoción fue tal que incluso Virginia Mones Ruiz, viuda del Indio y su pareja por 45 años, consoló a una fan. Se acercó a las vallas donde la joven estaba, en el interior del estadio, le tomó de la cara con sus dos manos y le pidió que sea fuerte: “quedate todo lo que quieras, yo le doy el beso al Indio de tu parte”. La oportunidad fue aprovechada por otras dos personas que se acercaron y le agradecieron a Viru su compañía. Dueña de un notorio perfil bajo, coherente con la reserva que el artista siempre tuvo acerca de su vida privada, la pareja se casó en 1988 y tuvieron a su único hijo, Bruno, en 2000.

El último paso

Aún no trascendió dónde ni cuándo se inhumarán los restos del músico ni si se realizará un entierro o una cremación. Se descuenta que esa ceremonia será privada, acotada sólo a sus afectos más cercanos.

Murió el Indio Solari: presentan un proyecto para crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo

Murió el Indio Solari: presentan un proyecto para crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese”, se afirmó en el texto. De este modo, se confirmó que el músico estaba solo en la madrugada, componiendo nuevas canciones, cuando sufrió el ACV hemorrágico que le causó la muerte a los 77 años. Desde hace una década, sufría mal de Parkinson.

En otro tramo del mensaje publicado en la red social, su familia destacó: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que los dolores como estos iban a durar toda nuestra vida”.

Victoria Villarruel envió flores al velatorio del Indio Solari y marcó diferencias con el Gobierno

Victoria Villarruel envió flores al velatorio del Indio Solari y marcó diferencias con el Gobierno

La conmoción social por el deceso trascendió las fronteras y fue tema desarrollado en los principales diarios de habla castellana de iberoamérica. Así, El País de España lo definió como “una de las últimas leyendas del rock argentino” y publicó el artículo “Indio Solari, el único héroe”, firmado por Carlos Manuel Álvarez, quien lo identificó como “un mago mestizo, un simbolista desajustado, y escucharlo consiste en celebrar que algo en vos habrá empezado a asustarte”. En el diario homónomo de Uruguay (sin vínculo electoral) salió una nota de Belén Forment titulado “Cuando no había nada, tenía a Patricio Rey”; al tiempo que el montevideano La Diaria lo calificó de “poeta de masas y cabeza de la expresión rockera más popular de la región”. Según el diario paraguayo Última Hora “fue un músico para el pueblo”, y para el chileno La Tercera reunió en su figura “misticismo y argentinidad pura”. La noticia apareció además en Folha de San Pablo, O Globo, The Washington Post, The Seattle Times y la revista musical Billboard, entre muchos otros medios.

Interpretaciones

Considerado el último gran poeta vivo del rock nacional, las letras de sus temas dejan espacio a la libre interpretación y aborda la marginalidad, el uso de drogas, el amor, la resistencia social ante el poder opresivo y la crítica al capitalismo, pero optó por la metáfora antes que por la denuncia.

El conmovedor gesto de “Viru”, la esposa del Indio Solari, con una fan desconsolada: “Yo le doy un beso de tu parte”

El conmovedor gesto de “Viru”, la esposa del Indio Solari, con una fan desconsolada: “Yo le doy un beso de tu parte”

En las redes se repitieron mensajes de sus fans, que buscaron un paralelismo entre la fecha de su muerte y su canción “Flight 956”, lanzada junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el disco “Porco Rex”, de 2007. Ocurre que su deceso se confirmó a las 9 del quinto día (viernes) del sexto mes del año (junio), una secuencia numérica que coincide con la del título.

“No me saldré con la mía, mi amor./ Debería chequear mi contestador./ Flight 956, voy a extrañar,/ tu belleza es como un resplandor./ Estoy tan cansado queo no tengo fuerzas para discutir,/ es tan triste esta vez que no puedo hablar. (...)/ Dios no está en los detalles de hoy”, dice la canción.

Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

En la edición argentina de la revista Rolling Stone aclaró en diciembre de 2004: “Independientemente de lo que mucha gente cree, nunca traduzco de maneras ideológicas lo que hago. Si alguien lo quiere leer así, que lo lea; pero yo sólo trato de transmitir una visión”. En otras oportunidades aseguró que era más importante lo que entendía su público de sus textos que lo que él hubiese querido decir.

Quizás se sea su principal legado vinculado con la libertad, una de sus obsesiones.

Temas Carlos "Indio" Solari
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Me hizo recapacitar: el consejo del Indio Solari que marcó a Fito Páez para siempre

"Me hizo recapacitar": el consejo del Indio Solari que marcó a Fito Páez para siempre

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

La noche en que el Indio Solari confesó que tenía Parkinson y emocionó a todo el país

La noche en que el Indio Solari confesó que tenía Parkinson y emocionó a todo el país

¿Qué enfermedad tenía el Indio Solari y qué dijo sobre su salud? Las duras declaraciones que conmueven tras su muerte

¿Qué enfermedad tenía el Indio Solari y qué dijo sobre su salud? Las duras declaraciones que conmueven tras su muerte

La muerte del Indio Solari: habrá un banderazo en el Obelisco mientras se define la sede del último adiós

La muerte del "Indio" Solari: habrá un banderazo en el Obelisco mientras se define la sede del último adiós

Lo más popular
Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
1

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?
2

¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
3

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Guerra en Medio Oriente: escalan las hostilidades entre Irán e Israel
4

Guerra en Medio Oriente: escalan las hostilidades entre Irán e Israel

Corpus Christi: multitudinaria celebración junto a León XIV
5

Corpus Christi: multitudinaria celebración junto a León XIV

Ranking notas premium
Para Franco Colapinto y después del GP de Mónaco, borrón y cuenta nueva
1

Para Franco Colapinto y después del GP de Mónaco, borrón y cuenta nueva

El plan de Yllana, un reflejo de la situación: San Martín jugó a no perder cuando necesitaba ganar
2

El plan de Yllana, un reflejo de la situación: San Martín jugó a no perder cuando necesitaba ganar

La respuesta de Andrés Yllana sobre su continuidad y el escenario que analiza la CD de San Martín
3

La respuesta de Andrés Yllana sobre su continuidad y el escenario que analiza la CD de San Martín

¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?
4

¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
5

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Más Noticias
Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Estrategias para el consumo masivo: el auge de los pequeños comercios y autoservicios

Estrategias para el consumo masivo: el auge de los pequeños comercios y autoservicios

Corpus Christi: multitudinaria celebración junto a León XIV

Corpus Christi: multitudinaria celebración junto a León XIV

La inflación de mayo puede marcar una desaceleración

La inflación de mayo puede marcar una desaceleración

¿Habrá otro Tucumán Urban Indie antes de fin de año?

¿Habrá otro Tucumán Urban Indie antes de fin de año?

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?

¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?

Comentarios