Un millón de adioses para despedir al Indio Solari

“Que su música no pare nunca más”. Con esta frase, la familia de Carlos Indio Solari anunció el final de la despedida pública al músico fallecido el viernes, en el estadio “José María Gatica” de Avellaneda, luego de casi 20 horas de peregrinaje ante su féretro cerrado. Se calcula que un millón de personas rindieron en persona su último homenaje, aunque los tributos se repitieron en todo el país y seguirán en cada concierto donde se evoque su obra.
“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, se publicó en la cuenta oficial de Instagram del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, se reconoció acerca de un desafío que se realizó exitosamente, sin ningún incidente.
En la extensa fila de más de ocho kilómetros para entrar al lugar del velorio, las canciones de Los Redondos se escucharon sin pausa; mientras que en la puerta de salida las escenas de llanto se sucedieron constantemente. Frente al cajón quedaron cientos de remeras, banderas y flores arrojadas por sus seguidores. Madres, Familiares e Hijos de Plaza de Mayo le rindieron un tributo especial.
La emoción fue tal que incluso Virginia Mones Ruiz, viuda del Indio y su pareja por 45 años, consoló a una fan. Se acercó a las vallas donde la joven estaba, en el interior del estadio, le tomó de la cara con sus dos manos y le pidió que sea fuerte: “quedate todo lo que quieras, yo le doy el beso al Indio de tu parte”. La oportunidad fue aprovechada por otras dos personas que se acercaron y le agradecieron a Viru su compañía. Dueña de un notorio perfil bajo, coherente con la reserva que el artista siempre tuvo acerca de su vida privada, la pareja se casó en 1988 y tuvieron a su único hijo, Bruno, en 2000.
El último paso
Aún no trascendió dónde ni cuándo se inhumarán los restos del músico ni si se realizará un entierro o una cremación. Se descuenta que esa ceremonia será privada, acotada sólo a sus afectos más cercanos.
“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese”, se afirmó en el texto. De este modo, se confirmó que el músico estaba solo en la madrugada, componiendo nuevas canciones, cuando sufrió el ACV hemorrágico que le causó la muerte a los 77 años. Desde hace una década, sufría mal de Parkinson.
En otro tramo del mensaje publicado en la red social, su familia destacó: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que los dolores como estos iban a durar toda nuestra vida”.
La conmoción social por el deceso trascendió las fronteras y fue tema desarrollado en los principales diarios de habla castellana de iberoamérica. Así, El País de España lo definió como “una de las últimas leyendas del rock argentino” y publicó el artículo “Indio Solari, el único héroe”, firmado por Carlos Manuel Álvarez, quien lo identificó como “un mago mestizo, un simbolista desajustado, y escucharlo consiste en celebrar que algo en vos habrá empezado a asustarte”. En el diario homónomo de Uruguay (sin vínculo electoral) salió una nota de Belén Forment titulado “Cuando no había nada, tenía a Patricio Rey”; al tiempo que el montevideano La Diaria lo calificó de “poeta de masas y cabeza de la expresión rockera más popular de la región”. Según el diario paraguayo Última Hora “fue un músico para el pueblo”, y para el chileno La Tercera reunió en su figura “misticismo y argentinidad pura”. La noticia apareció además en Folha de San Pablo, O Globo, The Washington Post, The Seattle Times y la revista musical Billboard, entre muchos otros medios.
Interpretaciones
Considerado el último gran poeta vivo del rock nacional, las letras de sus temas dejan espacio a la libre interpretación y aborda la marginalidad, el uso de drogas, el amor, la resistencia social ante el poder opresivo y la crítica al capitalismo, pero optó por la metáfora antes que por la denuncia.
En las redes se repitieron mensajes de sus fans, que buscaron un paralelismo entre la fecha de su muerte y su canción “Flight 956”, lanzada junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el disco “Porco Rex”, de 2007. Ocurre que su deceso se confirmó a las 9 del quinto día (viernes) del sexto mes del año (junio), una secuencia numérica que coincide con la del título.
“No me saldré con la mía, mi amor./ Debería chequear mi contestador./ Flight 956, voy a extrañar,/ tu belleza es como un resplandor./ Estoy tan cansado queo no tengo fuerzas para discutir,/ es tan triste esta vez que no puedo hablar. (...)/ Dios no está en los detalles de hoy”, dice la canción.
En la edición argentina de la revista Rolling Stone aclaró en diciembre de 2004: “Independientemente de lo que mucha gente cree, nunca traduzco de maneras ideológicas lo que hago. Si alguien lo quiere leer así, que lo lea; pero yo sólo trato de transmitir una visión”. En otras oportunidades aseguró que era más importante lo que entendía su público de sus textos que lo que él hubiese querido decir.
Quizás se sea su principal legado vinculado con la libertad, una de sus obsesiones.