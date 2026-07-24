A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Resumen para apurados
- Carla Roccuzzo, hermana menor de Antonela y médica cirujana rosarina, atrajo la atención pública tras enviar un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la final del Mundial.
- A diferencia de Antonela, Carla egresó de la Universidad Nacional de Rosario y ejerce la medicina en el exterior, manteniendo un perfil reservado y alejado de las cámaras.
- Aunque prioriza su carrera médica y el bajo perfil, sus apariciones esporádicas reflejan el firme respaldo familiar hacia Messi en momentos clave de su carrera deportiva.
Mientras Antonela Roccuzzo suele acompañar a Lionel Messi en los grandes eventos deportivos y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, una de sus hermanas ha preferido construir su vida lejos de las cámaras. Se trata de Carla Roccuzzo, la menor de la familia, quien volvió a captar la atención luego de expresar públicamente su apoyo al capitán de la Selección argentina tras la final del Mundial.
Su mensaje no pasó desapercibido y rápidamente fue replicado por miles de usuarios, que destacaron el respaldo familiar en un momento de gran impacto para el futbolista.
Quién es Carla Roccuzzo, la hermana menor de Antonela
Carla Roccuzzo nació en Rosario y es la menor de las tres hermanas de la familia. Paula es la mayor, Antonela ocupa el segundo lugar y Carla completa el grupo familiar. A diferencia de Antonela, cuya imagen se vinculó con el mundo de la moda, el emprendimiento y las redes sociales, Carla eligió desarrollar su carrera en un ámbito completamente distinto.
Se graduó como médica cirujana en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y, tras finalizar sus estudios, continuó su formación en el exterior, donde ejerce la profesión desde hace varios años.
Quienes la conocen destacan su dedicación a la medicina y su perfil reservado. Esa decisión también se refleja en sus redes sociales, donde mantiene una actividad limitada y evita exponerse públicamente.
El mensaje que Carla Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi
Luego de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial, Carla hizo una excepción a su habitual bajo perfil y dejó un mensaje en la publicación de Lionel Messi en Instagram. En su comentario escribió: "El mejor capitán de la historia. El mejor de los ejemplos para las infancias. Puro orgullo argentino y del mundo entero".
Sus palabras se sumaron a las de otras figuras que también manifestaron públicamente su apoyo al capitán argentino, entre ellas Andrés Calamaro, Juan Martín del Potro y el futbolista español Gavi, además de miles de fanáticos que destacaron la trayectoria y el liderazgo de Messi.
Aunque cada una de sus apariciones genera repercusión, Carla Roccuzzo continúa priorizando su carrera profesional y mantiene el mismo estilo de vida discreto que la caracteriza. No obstante, cuando se trata de acompañar a su familia en momentos importantes, suele dejar de lado el bajo perfil para expresar su respaldo públicamente.