A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Mientras Antonela Roccuzzo suele acompañar a Lionel Messi en los grandes eventos deportivos y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, una de sus hermanas ha preferido construir su vida lejos de las cámaras. Se trata de Carla Roccuzzo, la menor de la familia, quien volvió a captar la atención luego de expresar públicamente su apoyo al capitán de la Selección argentina tras la final del Mundial.