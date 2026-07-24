Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

También le ordenó a COELSA información detallada de cuentas y movimientos en bancos y plataformas virtuales sobre el señalado y las empresas vinculadas. En tercer lugar le solicitó a la Comisión Nacional de Valores información sobre operaciones de las sociedades y que consulte a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales sobre transacciones con criptomonedas o billeteras virtuales de los implicados. Por último ordenó el levantamiento del secreto financiero y libró un oficio a la Unidad de Información Financiera para que aporte Reportes de Operaciones Sospechosas, Reportes Sistemáticos Mensuales y datos sobre el uso de criptoactivos.