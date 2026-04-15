“No es capaz de pedir perdón": la hermana de la mujer asesinada en el country rompió el silencio y desarmó la fachada del "esposo perfecto"

Rosario estaba en España el 4 de agosto de 2023, el día que Mercedes fue asesinada por Figueroa. Relató la angustia de las llamadas perdidas y los mensajes extraños de Figueroa que sonaban a despedida. La noticia llegó a través de su madre a las 11:55 de la mañana: "Recibo el llamado de mi mamá... lo único que hace es darme un grito desgarrador diciéndome que no, que a mi hija la mató... era un grito de animal a carne viva. Fue algo que se me grabó en el corazón".