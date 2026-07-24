Política

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

El Gobernador fue sometido a una sorpresiva intervención quirúrgica en el hospital Italiano. Conmoción y apoyo en el gabinete provincial.

BAJO CONTROL. El Gobernador viajó por gestiones oficiales y terminó internado en el hospital Italiano, por un “intenso dolor precordial”.
BAJO CONTROL. El Gobernador viajó por gestiones oficiales y terminó internado en el hospital Italiano, por un “intenso dolor precordial”.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Fue tan sorpresivo como inesperado. El gobernador Osvaldo Jaldo fue internado ayer en el Hospital Italiano de Buenos Aires, luego de sufrir un cuadro de intenso dolor precordial mientras cumplía una agenda oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Tras ser sometido a una intervención en la que le colocaron un stent, el jefe del Poder Ejecutivo provincial presenta una evolución favorable y permanecerá internado para su control.

Jaldo había viajado a Buenos Aires para mantener audiencias con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Pero comenzó a sentirse mal y recurrió a los servicios médicos en el Hospital Italiano, donde anteriormente se hizo otra intervención quirúrgica. Tan sorpresivo fue que el ministro de Economía, Daniel Abad, que también realizaba gestiones ante su par nacional, Luis Caputo, se enteró del cuadro clínico del mandatario cuando regresó a esta ciudad. Ambos se habían comunicado telefónicamente con el fin de reunirse a cenar en la Ciudad de Buenos Aires, aunque Abad le transmitió que regresaría a Tucumán. El tranqueño prefirió no alertarlo de su estado de salud; le restó importancia hasta que decidió concurrir al nosocomio porteño.

¿Qué le pasó a Jaldo?: "Es un cuadro agudo, que llega de golpe y te toma por sorpresa"

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La misma situación atravesaron otros ministros del Poder Ejecutivo que se enteraron del caso cuando la Secretaría de Comunicación reportó que Jaldo evolucionaba satisfactoriamente de la intervención. “En el día de la fecha, el Señor Gobernador de la Provincia de Tucumán, CPN Osvaldo Jaldo, presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. Por su estado de salud consultó a especialistas del Hospital”, comunicó la Dirección Médica del Hospital Italiano. Según el parte médico, “fue evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, y ante la sospecha de una angina inestable, se decidió realizar una cinecoronariografía. En ese estudio se diagnosticó una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se colocó un stent”. El paciente presenta una buena recuperación post operatoria, y permanecerá internado para control en esta Institución, finalizó el reporte.

Tras conocerse la situación del gobernador, su esposa Ana María Grillo viajó repentinamente a la Ciudad de Buenos Aires para acompañarlo mientras se extienda la recuperación que, según fuentes de la Casa de Gobierno demandará algunos días de control. Se especula con que este fin de semana, Jaldo retornaría a Tucumán. Junto con la primera dama emprendió vuelo el ministro del Interior, Darío Monteros, que hace algunos meses también se sometió a una cirugía similar en el mismo establecimiento. “Nos da tranquilidad saber que el procedimiento se realizó satisfactoriamente y que se encuentra evolucionando favorablemente, bajo el cuidado de los profesionales del Hospital Italiano” escribió el funcionario en las redes sociales. “Le deseo una pronta y completa recuperación. Todo el equipo del Ministerio del Interior acompaña al Gobernador y a su familia con el mayor de los afectos”, continuó.

Internaron a Osvaldo Jaldo: los problemas de salud que enfrentó en los últimos años

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Jaldo había retornado esta semana tras varios días de licencia. De hecho, junto con su familia, se instaló la semana pasada en uno de los complejos hoteleros de Termas de Río Hondo, desde donde siguió las instancias finales del Mundial de Fútbol. Tras su regreso a las funciones, convino con el vicegobernador Miguel Acevedo, que éste se iría de licencia también por unos días. Por eso, el Poder Ejecutivo se encuentra a cargo del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, mientras que la Cámara es conducida temporalmente por el vicepresidente del cuerpo, Aldo Salomón.

“Quiero llevar tranquilidad a todos los tucumanos y tucumanas. El gobernador Osvaldo Jaldo se encuentra recuperándose favorablemente en Buenos Aires. Estamos en contacto permanente y celebramos su buena evolución. Hago extensivo mi acompañamiento y el de la Legislatura de Tucumán a él y a toda su familia, con el deseo de una pronta recuperación”, posteó Acevedo en su cuenta de redes sociales.

Dos cuestiones

Pasado el mediodía de ayer, Jaldo tenía programado un encuentro con el ministro del Interior de la Nación en la Casa Rosada. Según pudo establecer LA GACETA, la conversación iba a girar en torno de las modificaciones que el Gobierno nacional quiere introducir a las normas electorales, con el fin de suspender o eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027.

Santilli viene manteniendo una serie de conversaciones con los gobernadores, con el fin de seducirlos para que acompañen la idea de reflotar las “listas colectoras”, un sistema que permitiría, en este caso, a Javier Milei aspirar a la reelección, aunque los potenciales aliados disputen los otros cargos electivos sin perder la identidad partidaria.

Jaldo fue sometido a una intervención en Buenos Aires y permanece internado

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Los gobernadores, entre ellos Jaldo, quieren mantener su dominio territorial, y ser los que definan el armado electoral de sus alianzas o coaliciones. En el caso tucumano, las PASO, por ejemplo, constituyen una herramienta que dirimen pujas partidarias por las candidaturas. El tranqueño viene consolidando su espacio, con la idea de repetir la fórmula que lo consagró gobernador en 2023. Sin embargo, choca con las aspiraciones del senador Juan Manzur que, de mínima, quiere mantener la banca en la Cámara Alta. En el mundo oficialista se menciona, además, que las elecciones provinciales serían convocadas para el domingo 9 de mayo. Eso debe exteriorizarse a través de un decreto que podría ver la luz en los próximos días. Sin embargo, esta intervención quirúrgica del mandatario puede demorar los planes oficiales.

Más allá de los desencuentros con la dirigencia local de La Libertad Avanza (LLA), la relación institucional entre la Nación y la Provincia sigue por los carriles de la normalidad y Jaldo, en ese sentido, no quiere modificar el rumbo, más allá de que en 2027 disputen espacios de poder. Una prueba de esa relación fue el encuentro que Abad mantuvo con Caputo. La cumbre de ayer se orienta hacia un probable estiramiento de los plazos de pago del anticipo de coparticipación que el Palacio de Hacienda le otorgó a Tucumán en los últimos meses. Según trascendió, Caputo accedería a darle un año para saldar el compromiso financiero, con seis meses de gracia a contar desde el inicio de 2027.

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