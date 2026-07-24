Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

La misma situación atravesaron otros ministros del Poder Ejecutivo que se enteraron del caso cuando la Secretaría de Comunicación reportó que Jaldo evolucionaba satisfactoriamente de la intervención. “En el día de la fecha, el Señor Gobernador de la Provincia de Tucumán, CPN Osvaldo Jaldo, presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. Por su estado de salud consultó a especialistas del Hospital”, comunicó la Dirección Médica del Hospital Italiano. Según el parte médico, “fue evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, y ante la sospecha de una angina inestable, se decidió realizar una cinecoronariografía. En ese estudio se diagnosticó una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se colocó un stent”. El paciente presenta una buena recuperación post operatoria, y permanecerá internado para control en esta Institución, finalizó el reporte.