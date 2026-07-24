Política

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca

"La clínica fue soberana frente a los diagnósticos", indicó a LA GACETA el director del Hospital Italiano sobre el examen al gobernador.

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se recupera en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras ser sometido a una intervención cardíaca por una angina inestable.
  • La intervención incluyó la colocación de un stent tras evaluaciones clínicas en el centro de salud, donde se priorizó el diagnóstico médico directo sobre estudios previos.
  • Se espera que el mandatario cumpla con un periodo de reposo estricto antes de retomar sus funciones ejecutivas en la provincia de Tucumán de manera gradual.
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