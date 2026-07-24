Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se recupera en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras ser sometido a una intervención cardíaca por una angina inestable.
- La intervención incluyó la colocación de un stent tras evaluaciones clínicas en el centro de salud, donde se priorizó el diagnóstico médico directo sobre estudios previos.
- Se espera que el mandatario cumpla con un periodo de reposo estricto antes de retomar sus funciones ejecutivas en la provincia de Tucumán de manera gradual.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Lo más popular
Ranking notas premium