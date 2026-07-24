El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones

Resumen para apurados
- El Ejecutivo de Tucumán firmará este lunes el decreto de convocatoria a elecciones provinciales para afianzar el calendario electoral partidario y general.
- La medida se concretará a través de la firma del decreto del Ejecutivo al inicio de la semana, estructurando el cronograma de comicios generales y partidarios.
- La oficialización del cronograma dará certidumbre política a la provincia y marcará el inicio del proceso hacia las próximas elecciones del distrito.
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