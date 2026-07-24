Política

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones

El Poder Ejecutivo arrancará la semana con la firma del decreto de llamado a las urnas y afianzará un calendario electoral partidario y general.

ELECCIONES EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El Ejecutivo de Tucumán firmará este lunes el decreto de convocatoria a elecciones provinciales para afianzar el calendario electoral partidario y general.
  • La medida se concretará a través de la firma del decreto del Ejecutivo al inicio de la semana, estructurando el cronograma de comicios generales y partidarios.
  • La oficialización del cronograma dará certidumbre política a la provincia y marcará el inicio del proceso hacia las próximas elecciones del distrito.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo Jaldo TucumánBuenos AiresElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Internaron a Osvaldo Jaldo: los problemas de salud que enfrentó en los últimos años

Internaron a Osvaldo Jaldo: los problemas de salud que enfrentó en los últimos años

Lo más popular
Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires
1

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino
2

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent
3

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones
4

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama
5

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Ranking notas premium
La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
1

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
2

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
3

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas
4

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

El estacionamiento de la Terminal Bernabé Aráoz pasará a tener 600 lugares
5

El estacionamiento de la Terminal "Bernabé Aráoz" pasará a tener 600 lugares

Más Noticias
En el Hospital Italiano destacaron la rápida recuperación de Jaldo: Fue una desgracia con suerte

En el Hospital Italiano destacaron la rápida recuperación de Jaldo: "Fue una desgracia con suerte"

Jaldo recibió el alta y se encuentra en excelente estado de salud, según el parte médico: regresará a Tucumán el lunes

Jaldo recibió el alta y se encuentra "en excelente estado de salud", según el parte médico: regresará a Tucumán el lunes

Cómo evoluciona la salud de Osvaldo Jaldo tras la colocación de un stent: qué explicó el ministro Luis Medina Ruiz

Cómo evoluciona la salud de Osvaldo Jaldo tras la colocación de un stent: qué explicó el ministro Luis Medina Ruiz

Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Comentarios