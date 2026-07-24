El refugio blindado de Messi: cómo funciona la seguridad extrema de "La Fortaleza" en Funes

La primera barrera a la vivienda de Messi es el portal de entrada al Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes sobre la Autopista Nacional 9 Rosario-Córdoba. Se trata de un exclusivo country de 242 hectáreas (90 de ellas urbanizables) que garantiza vigilancia las 24 horas del día. Al llegar a la casa, la fachada está rodeada de una frondosa barrera de árboles y diseñada estratégicamente para que desde la calle sea imposible ver hacia adentro. Además, algo que llama la atención de sus vecinos es que su puerta no tiene timbre: quienes llegan solo son recibidos a través del monitoreo de cámaras de seguridad.