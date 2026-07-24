El refugio blindado de Messi: cómo funciona la seguridad extrema de "La Fortaleza" en Funes

Resumen para apurados
- Lionel Messi y Antonela Roccuzzo utilizan desde 2021 "La Fortaleza", su mansión blindada en Funes, Santa Fe, para resguardar su intimidad ante el acoso mediático.
- La propiedad cuenta con estacionamiento subterráneo para 15 autos, cristales blindados, monitoreo continuo y tres sectores independientes para hospedaje de visitas.
- Diseñada como el hogar definitivo tras el retiro de Messi, la residencia ofrece total autosuficiencia y un modelo de arquitectura enfocado en la protección familiar.
"La Fortaleza" no es un nombre accidental para una mansión que se convierte en un universo aparte para la familia Messi. Allí adentro quizás se podría prescindir del mundo exterior, cuando una cochera subterránea y una propiedad que se extiende por tres terrenos permiten circular con comodidad por distintos ambientes en los que se integran un cine privado, un gimnasio profesional y un salón de eventos. Todo ello bajo la máxima seguridad en un country de lujo de Funes.
Luego de la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi se tomó un jet privado y aterrizó en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, para descansar con el clan en su lujosa residencia en Funes, a unos 20 minutos del centro de la ciudad rosarina. La propiedad no es solo una casa de descanso para las estadías en Argentina, sino el lugar definitivo construido por Leo y Antonela Roccuzzo pensando incluso en el día en que él decida retirarse del fútbol profesional. Allí la comodidad y la protección priman ante todo.
Un diseño pensado para la intimidad absoluta
La casa de Leo Messi fue diseñada para preservar la intimidad del núcleo familiar. Cuenta con disposiciones estratégicas para limitar los acechos de intrusos y convertirse en el refugio seguro de los suyos. La residencia combina el tiempo compartido con seres queridos y la seguridad inquebrantable.
La primera barrera a la vivienda de Messi es el portal de entrada al Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes sobre la Autopista Nacional 9 Rosario-Córdoba. Se trata de un exclusivo country de 242 hectáreas (90 de ellas urbanizables) que garantiza vigilancia las 24 horas del día. Al llegar a la casa, la fachada está rodeada de una frondosa barrera de árboles y diseñada estratégicamente para que desde la calle sea imposible ver hacia adentro. Además, algo que llama la atención de sus vecinos es que su puerta no tiene timbre: quienes llegan solo son recibidos a través del monitoreo de cámaras de seguridad.
Un diseño subterráneo para burlar a las cámaras y la prensa
Uno de los secretos mejor guardados de la mansión está bajo tierra. Para evitar cualquier tipo de filtración a la prensa o el acoso de los transeúntes, la propiedad dispone de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 15 vehículos. Este sistema permite que figuras del deporte y del espectáculo —como el "Chiqui" Tapia, Nicki Nicole o Luck Ra— ingresen y salgan de la residencia con absoluta discreción, sin poner un solo pie en la vía pública ni quedar expuestos a los lentes fotográficos.
Asimismo, la distribución del hogar fue pensada como un engranaje de resguardo modular. Dividida en tres grandes sectores independientes, la casa garantiza que las visitas y amigos puedan hospedarse con total comodidad pero sin alterar el núcleo de intimidad de los locales. La arquitectura de estilo racionalista se complementa con estructuras en voladizo, parasoles verticales y ventanales con cristales blindados de máxima calidad que aíslan el interior visual y acústicamente.
Un microclima autosuficiente puertas adentro
El concepto de "La Fortaleza" no solo radica en sus muros, sino en la capacidad de ofrecer una vida completa sin necesidad de cruzar el portón de salida. Para que Thiago, Mateo, Ciro y la pareja no tengan que exponerse al exterior durante sus estadías, la propiedad fue concebida como un complejo autosuficiente. Cuenta con un cine privado de última generación, un gimnasio con maquinaria de nivel de club europeo para que Leo mantenga su puesta a punto física, un extenso playroom de consolas para los chicos y un salón de eventos diseñado para festejar cumpleaños y Fiestas con total hermetismo.
En la zona exterior, la privacidad se mantiene invariable. La imponente piscina olímpica y la mini cancha de fútbol donde los chicos suelen ejercitarse están rodeadas por un pulmón verde de arboledas centenarias y terrazas en altura que bloquean cualquier ángulo de visión directo desde los lotes vecinos.
Hermetismo absoluto en el corazón de Funes
Mientras cientos de fanáticos y curiosos se agolpan a diario en los ingresos del exclusivo barrio cerrado para dejar banderas y carteles de apoyo al capitán, adentro se respira mayor calma. Con patrullajes privados las 24 horas dentro del predio de 242 hectáreas y un sistema de vigilancia continuo alrededor de los tres lotes unificados, la mansión cumple su cometido clave de descanso y refugio para la familia Messi.