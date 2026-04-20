Caso Adorni: citaron a declarar al hijo de la jubilada que vendió el departamento de Caballito

Uno de los ejes centrales de la investigación radica en la reconstrucción de los vínculos entre todos los involucrados. Para ello, la fiscalía intenta incorporar al expediente registros de llamadas y conversaciones, considerados elementos clave para entender el flujo de las operaciones. En ese contexto, se generó un episodio llamativo con la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en varias de las transacciones. La profesional no presentó su teléfono celular en su primera comparecencia y luego argumentó haberlo dejado en su vehículo al regresar con documentación adicional.