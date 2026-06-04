Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Resumen para apurados
- Denuncian al camarista federal de Tucumán Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura por presunto uso indebido de recursos públicos y vínculos con un procesado.
- La presentación detalla un circuito económico compartido con un procesado, el desvío de vehículos oficiales de la Corte y el acceso ilegal a credenciales informáticas.
- El caso abre una investigación clave sobre corrupción en la Cámara Federal de Tucumán, lo que podría derivar en sanciones de gravedad para el magistrado denunciado.
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Temas Cámara Federal de Apelaciones de TucumánMario LealConsejo Asesor de la MagistraturaJosé Manuel Díaz VélezJuzgado FederalAgustín Chit
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