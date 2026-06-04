Investigación

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

La presentación describe un circuito económico compartido, el uso de vehículos de la Corte Suprema y el acceso ilegal a credenciales informáticas de la vocalía

El camarista Mario Leal y el procesado Luis Alejandro Ontiveros.
El camarista Mario Leal y el procesado Luis Alejandro Ontiveros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Denuncian al camarista federal de Tucumán Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura por presunto uso indebido de recursos públicos y vínculos con un procesado.
  • La presentación detalla un circuito económico compartido con un procesado, el desvío de vehículos oficiales de la Corte y el acceso ilegal a credenciales informáticas.
  • El caso abre una investigación clave sobre corrupción en la Cámara Federal de Tucumán, lo que podría derivar en sanciones de gravedad para el magistrado denunciado.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Cámara Federal de Apelaciones de TucumánMario LealConsejo Asesor de la MagistraturaJosé Manuel Díaz VélezJuzgado FederalAgustín Chit
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia
1

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial
2

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer
3

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana
4

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?
5

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur
2

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
3

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
4

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

El alto poder de la gobernabilidad
5

El alto poder de la gobernabilidad

Más Noticias
Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Caso Cuadernos: Lavagna ratificó ante la Justicia que Vialidad operaba con un 20% de sobreprecios

Caso Cuadernos: Lavagna ratificó ante la Justicia que Vialidad operaba con un 20% de sobreprecios

Planifican un acueducto para mejorar el servicio de agua en San Javier, Anfama y el oeste tucumano

Planifican un acueducto para mejorar el servicio de agua en San Javier, Anfama y el oeste tucumano

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Jaldo resaltó el diálogo y la reciprocidad con la Casa Rosada

Jaldo resaltó el diálogo y la reciprocidad con la Casa Rosada

Interna libertaria: el pliego de Verónica Michelli deberá esperar

Interna libertaria: el pliego de Verónica Michelli deberá esperar

Comentarios