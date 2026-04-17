Qué dicen los contratos entre la TV Pública y la productora vinculada a un amigo de Adorni

Uno de los contratos fue firmado el 27 de agosto de 2024 por el presidente de Imhouse, Horacio Silva. Corresponde al ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, con 10 capítulos a partir del 5 de septiembre de ese año. El costo total de producción se fijó en $5.883.995 más IVA. Según el acuerdo, la productora percibiría los ingresos publicitarios hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, se repartirían en partes iguales con RTA. En caso de no cubrirse, Imhouse asumiría el costo.