Qué dicen los contratos entre la TV Pública y la productora vinculada a un amigo de Adorni

Resumen para apurados
- El juez Ariel Lijo investiga seis contratos entre RTA y la productora Imhouse, vinculada a Marcelo Grandio, amigo de Manuel Adorni, por presuntas irregularidades y posibles dádivas.
- Los convenios incluyen ciclos de TV y streaming con infraestructura estatal. La justicia analiza transferencias previas de Imhouse a Adorni por $1,6 millones y viajes financiados.
- La causa cuestiona la ética pública y el uso de fondos estatales en medios oficiales. La resolución judicial impactará en la imagen del Gobierno y la situación procesal de Adorni.
La Justicia avanza sobre una serie de contratos firmados entre la empresa estatal Radio y Televisión Argentina y la productora Imhouse, vinculada a Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni. En total, son seis acuerdos de coproducción, cinco para la TV Pública y uno para Radio Nacional, que ya están en manos del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
El expediente se inscribe en una investigación por presuntas dádivas, en el marco del viaje a Punta del Este que realizó Adorni junto a su familia durante el último feriado de Carnaval y que, según testigos, habría sido financiado por Grandio como una invitación.
De acuerdo con el detalle de los contratos, que publicó Infobae, los acuerdos contemplan ciclos de entrevistas y programas de streaming con diferentes esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios. En todos los casos, RTA aportó la infraestructura, el aire, los estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, equipos técnicos y seguridad. Por su parte, Imhouse asumió la organización integral de los contenidos, el equipamiento técnico, el personal necesario, el pago de aranceles a entidades como Argentores, SADAIC y SADEM, además de eventuales costos derivados de reclamos judiciales o extrajudiciales.
Uno de los contratos fue firmado el 27 de agosto de 2024 por el presidente de Imhouse, Horacio Silva. Corresponde al ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, con 10 capítulos a partir del 5 de septiembre de ese año. El costo total de producción se fijó en $5.883.995 más IVA. Según el acuerdo, la productora percibiría los ingresos publicitarios hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, se repartirían en partes iguales con RTA. En caso de no cubrirse, Imhouse asumiría el costo.
Un segundo contrato, fechado el 27 de marzo de 2025, también corresponde a “Giros en Línea Recta”, con otros 10 capítulos desde el 31 de marzo. En este caso, el costo asciende a $900.000 más IVA por episodio, bajo el mismo esquema de recupero y distribución de ingresos 50/50.
El tercer acuerdo fue suscripto el 11 de septiembre de 2025 por 16 nuevos capítulos del mismo ciclo, desde el 15 de septiembre. El valor de producción se fijó en $1.097.500 más IVA por capítulo, con idéntico mecanismo.
El cuarto contrato contempla la producción del programa de streaming “Enredados”, con 20 episodios a emitirse desde el 2 de septiembre de 2025 en las plataformas digitales de la TV Pública, como Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. El costo es de $900.000 más IVA por capítulo, con el mismo sistema de recupero mediante publicidad.
El quinto acuerdo, fechado el 13 de octubre de 2025, corresponde al ciclo de streaming “La Sala”, con 50 capítulos desde esa fecha. El costo se fijó en $950.000 más IVA por programa, bajo el mismo esquema financiero.
El sexto contrato no corresponde a televisión sino a radio: fue firmado en abril de 2024 para un programa emitido por AM 870 y sus repetidoras de FM, a cargo de otro periodista.
En el marco de la causa, el juez Lijo solicitó además un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandio y Silva, titular de Imhouse.
También se incorporaron informes bancarios que registran pagos de la productora a Adorni previos a su ingreso a la función pública. Se trata de diez transferencias por un total de $1.670.900 realizadas entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre de 2023. El detalle incluye montos de $60.000 y $50.000, cuatro transferencias de $121.000, tres de $157.300 y una última de $605.000. La Justicia busca determinar el origen y la finalidad de esos pagos.
El 10 de diciembre de 2023 asumió la presidencia Javier Milei, quien designó a Adorni como vocero de su Gobierno. Según la documentación incorporada al expediente, cuatro meses después se firmó el contrato para el programa radial y, en agosto de 2024, el primero que llevó a Grandio a la TV Pública.
La investigación continúa y pone bajo análisis los vínculos, los contratos y los movimientos financieros en torno a la productora y su relación con funcionarios del actual gobierno.