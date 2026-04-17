Causa por dádivas: Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir

Resumen para apurados
- Manuel Adorni recibió $1,6 millones de la productora de Marcelo Grandio entre 2022 y 2023, según la causa por presuntas dádivas que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.
- Los pagos de Imhouse cesaron al asumir Adorni. Grandio obtuvo luego contratos estatales y financió vuelos privados del funcionario a Punta del Este, según declaró el piloto Issin.
- La investigación judicial, que incluye sospechas de enriquecimiento ilícito, pone bajo la lupa el vínculo económico previo entre el jefe de Gabinete y contratistas del Estado.
La causa por presuntas dádivas que tramita en el juzgado de Ariel Lijo sumó un dato clave: entre finales de 2022 y diciembre de 2023, Manuel Adorni recibió transferencias por un total de 1,6 millones de pesos de la productora Imhouse. La firma pertenece al periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni, quien tras el cambio de gobierno obtuvo al menos tres contratos con el Estado nacional.
Según fuentes judiciales, los pagos se interrumpieron apenas Adorni asumió como funcionario. El desembolso más significativo, superior a los 600.000 pesos, se registró semanas antes de su ingreso a la gestión pública.
Estos movimientos refuerzan la hipótesis de un vínculo económico estrecho entre el hoy jefe de Gabinete y un empresario que actualmente mantiene relaciones comerciales con la televisión estatal.
El expediente también analiza el financiamiento de los viajes de Adorni. El broker y piloto Agustín Issin ratificó en sede judicial que Grandio pagó, a través de su productora, los pasajes en vuelos privados de Adorni y su familia a Punta del Este en febrero pasado.
Esta investigación, que se originó tras un polémico viaje oficial a Nueva York, corre en paralelo a otra causa por presunto enriquecimiento ilícito liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, centrada en la reciente adquisición de propiedades por parte del funcionario.