Causa por dádivas: Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir

La causa por presuntas dádivas que tramita en el juzgado de Ariel Lijo sumó un dato clave: entre finales de 2022 y diciembre de 2023, Manuel Adorni recibió transferencias por un total de 1,6 millones de pesos de la productora Imhouse. La firma pertenece al periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni, quien tras el cambio de gobierno obtuvo al menos tres contratos con el Estado nacional.