La mesa política del Gobierno nacional ajusta estrategias en medio del caso Adorni

El encuentro, como es habitual, fue encabezado por el jefe de Gabinete y contó con la participación de Karina Milei -quien viajará hoy a Israel junto al presidente Milei-, el asesor Santiago Caputo y el titular de Diputados, Martín Menem. También estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador político Eduardo “Lule” Menem.