La mesa política del Gobierno nacional ajusta estrategias en medio del caso Adorni

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa y recuperar la centralidad de la agenda, en medio del ruido político que rodea a Manuel Adorni.
El encuentro, como es habitual, fue encabezado por el jefe de Gabinete y contó con la participación de Karina Milei -quien viajará hoy a Israel junto al presidente Milei-, el asesor Santiago Caputo y el titular de Diputados, Martín Menem. También estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador político Eduardo “Lule” Menem.
Entre los ejes que el oficialismo busca impulsar figuran la reforma política, cambios en el Código Penal y el avance de la ley de propiedad privada. La intención es ordenar el frente interno y mostrar gestión en un contexto adverso, mientras el Gobierno intenta dejar atrás el impacto de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el jefe de Gabinete.
Según consignó Ámbito, durante la reunión también se analizó el informe de gestión que el propio Adorni presentará en la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril. La exposición se dará en un clima de fuerte presión, atravesado por las causas judiciales en su contra. De acuerdo a lo que trascendió, el funcionario recibió cerca de 4.800 consultas, muchas de ellas vinculadas a su situación patrimonial.
Avances en el Congreso
La reunión tuvo como telón de fondo los avances del fiscal federal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. En los últimos días declararon las mujeres que le habrían prestado dinero y se ordenaron nuevas medidas de prueba.
En ese marco, la mesa política puso el foco en la actividad parlamentaria y en la estrategia para las próximas discusiones en el Congreso.
Uno de los puntos centrales es la reforma política que impulsa el oficialismo, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos. Sin embargo, el proyecto no logra avanzar: en Diputados, Menem aún no reúne el respaldo de los bloques aliados para eliminar las primarias. En ese escenario, fuentes legislativas admiten que se evalúa insistir con una suspensión, como ocurrió en 2025.
En paralelo, el titular de la Cámara baja trabaja para reactivar las iniciativas vinculadas a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. Presionado por fallos judiciales, el Gobierno debió avanzar con ambas políticas y prevé resultados adversos en las apelaciones ante la Corte Suprema. Si ese escenario se confirma, en la Casa Rosada consideran que la única alternativa para sostener el equilibrio fiscal será retomar los proyectos enviados al Congreso en febrero, que aún no fueron tratados.
Por su parte, el Ministerio de Justicia busca acelerar el envío de la reforma del Código Penal. El borrador incluye un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. El texto final continúa en revisión y, según informó Todo Noticias, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques impulsa sumar la prohibición del uso de armas en escuelas y hospitales.