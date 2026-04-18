Trump y el Papa cruzan espadas, Milei hace silencio, mientras Adorni absorbe el ruido local

Si todo esto ha sido efectivamente algo meditado, desde ya que se trata de algo peligroso, porque la opinión pública pega lo actual con el pasado. Si Milei ha venido a cambiar el paradigma económico para pasar de ser un país de gastadores seriales y compulsivos a ser los ortodoxos del ajuste y la no emisión y la sociedad con su esfuerzo lo venía sosteniendo, no es lógico que dentro del Gobierno se toleren nichos de corrupción, la marca registrada que se identifica con el kirchnerismo, ni tampoco pertenencias a la casta tantas veces denostada. Las encuestas de imagen son bastante unánimes en marcar el tobogán gubernamental como para pensar en una mano negra: “Adorni puede absorber, pero se los va a llevar puestos a todos”, dicen desde una consultora de opinión pública que ha relevado una caída de imagen presidencial más que estrepitosa por lo acelerada.