Mientras Yllana se juega mucho este domingo, otra salida de peso podría producirse en San Martín

Resumen para apurados
- La comisión directiva de San Martín de Tucumán planea la salida del mánager deportivo y otros cambios clave esta semana, mientras el DT Yllana define su futuro el domingo.
- La decisión de la dirigencia ocurre en la antesala de la segunda rueda de la Primera Nacional, buscando reestructurar el área de fútbol profesional ante los últimos resultados.
- Estas modificaciones en la conducción deportiva definirán el armado del plantel y la continuidad del cuerpo técnico para el resto del torneo en busca del ascenso.
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