DeportesSan Martín de Tucumán

Mientras Yllana se juega mucho este domingo, otra salida de peso podría producirse en San Martín

El mánager deportivo dejaría su cargo y la CD ya analiza posibles cambios para la segunda rueda.

ENFOCADOS EN LO QUE SE VIENE. La comisión directiva tendría decidido realizar varios cambios en el futuro inmediato de San Martín.
ENFOCADOS EN LO QUE SE VIENE. La comisión directiva tendría decidido realizar varios cambios en el futuro inmediato de San Martín. Foto CASM.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La comisión directiva de San Martín de Tucumán planea la salida del mánager deportivo y otros cambios clave esta semana, mientras el DT Yllana define su futuro el domingo.
  • La decisión de la dirigencia ocurre en la antesala de la segunda rueda de la Primera Nacional, buscando reestructurar el área de fútbol profesional ante los últimos resultados.
  • Estas modificaciones en la conducción deportiva definirán el armado del plantel y la continuidad del cuerpo técnico para el resto del torneo en busca del ascenso.
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