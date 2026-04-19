Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni

El inmueble se encuentra en el centro de La Plata, sobre calle 48 entre 6 y 7, en un sector estratégico por su cercanía a la Facultad de Ciencias Sociales y al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. La zona combina movimiento académico, oficinas públicas y actividad comercial, lo que la ubica entre las más demandadas de la ciudad.