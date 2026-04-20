La Justicia avanza sobre Adorni y espera declaraciones centrales

El expediente, impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y radicado en el juzgado de Ariel Lijo, concentra ahora la atención en Pablo Martín Feijoo, citado para declarar este miércoles 22 de abril en Comodoro Py. Se trata del hijo de una de las jubiladas que participó en la venta de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y a quien distintos testigos señalaron como nexo entre las partes.