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La Justicia avanza sobre Adorni y espera declaraciones centrales

Nuevos testigos podrían complicar más el escenario judicial del jefe de Gabinete de la Nación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni. Manuel Adorni.
Hace 1 Hs

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (LLA) entrará esta semana una etapa decisiva con una serie de declaraciones testimoniales que podrían aportar datos centrales sobre el origen y financiamiento de las operaciones inmobiliarias bajo sospecha.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y radicado en el juzgado de Ariel Lijo, concentra ahora la atención en Pablo Martín Feijoo, citado para declarar este miércoles 22 de abril en Comodoro Py. Se trata del hijo de una de las jubiladas que participó en la venta de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y a quien distintos testigos señalaron como nexo entre las partes.

Según la investigación, Feijoo habría tenido un rol clave en la compraventa del inmueble de la calle Miró al 500, adquirido por Adorni por U$S230.000. De ese total, U$S30.000 habrían sido abonados en efectivo y los U$S200.000 restantes financiados sin intereses, con vencimiento previsto para noviembre. La fiscalía le requirió además que se presente con su teléfono celular y documentación vinculada a gastos realizados en la propiedad.

Antes de esa audiencia, hoy deberán comparecer los responsables de la inmobiliaria que intervino en la venta inicial del departamento: la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi. Ambos participaron de la operación previa mediante la cual el inmueble fue vendido a dos jubiladas por alrededor de U$S200.000, pese a que originalmente había sido publicado en U$S340.000.

Bajo la lupa

La Justicia intenta determinar cómo pudo resultar rentable esa secuencia de operaciones, ya que entre ambas transacciones también se realizaron refacciones en la propiedad. Los investigadores buscan establecer si existió una maniobra destinada a justificar patrimonialmente la compra posterior realizada por el funcionario, señaló Infobae.

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Ese mismo miércoles también fue convocado a declarar el encargado del edificio donde se encuentra el departamento, identificado como Juan, cuyo testimonio podría aportar precisiones sobre las obras realizadas y los movimientos registrados en el inmueble.

La ronda de citaciones continuará el viernes 24 con la declaración del contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA. Según consta en el expediente, estuvo a cargo de trabajos en otra propiedad vinculada al entorno familiar de Adorni: el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

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La fiscalía le solicitó que concurra con documentación que permita reconstruir el circuito de contratación, pagos y ejecución de las obras. En paralelo, también se pidió a la administración del country información sobre expensas y movimientos relacionados con esa vivienda.

En las últimas semanas, el juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, de su esposa y de otras personas señaladas como acreedoras o prestamistas en distintas operaciones investigadas. Además, se intenta incorporar chats y registros de llamadas entre los involucrados.

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Esta nueva tanda de testimonios se dará en la semana previa a que el jefe de Gabinete concurra al Gobierno a brindar su informe de gestión, prevista para el miércoles 29 de abril.

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